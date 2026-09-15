Streaming, téléphone, assurances… Ces astuces pour reprendre le contrôle sur ses abonnements

Près d'un Français sur deux consacre entre 20 et 50 € à ses abonnements numériques chaque mois. Illustration. (JESHOOTS-com / Pixabay)

Près d'un Français sur deux consacre entre 20 et 50 € à ses abonnements numériques chaque mois, tandis qu'un quart dépense davantage, selon une étude de la plateforme Spliiit. Et la facture peut vite s’alourdir lorsque s’ajoutent d’autres prélèvements récurrents, comme un abonnement à une salle de sport ou certaines assurances. À force de multiplier les souscriptions, il devient aussi plus difficile de garder une vision claire de ses dépenses. Plusieurs méthodes permettent toutefois de faire le ménage dans ses abonnements et de mieux les piloter afin de réduire sensiblement la note, comme le détaille Ouest-France .

Partager l'abonnement et surveiller les prélèvements

Spliiit propose par exemple de partager les abonnements à certains services numériques avec d'autres utilisateurs, pour payer moins cher chaque mois. En revanche, les plateformes n'autorisent pas toujours le partage de compte ou le transfert d'un abonnement. Mieux vaut donc se renseigner en amont.

Les applications de certaines banques permettent également de classer automatiquement les dépenses. Mais cette tâche peut aussi se faire à l'aide d'un tableau. « Il faut surveiller régulièrement ses comptes et s’interroger sur chaque prélèvement que l’on ne reconnaît pas » , préconise Olivier Gayraud, responsable litiges de l'association CLCV. Il faut notamment être vigilant au libellé, car celui-ci n'affiche pas forcément le nom du service souscrit, mais celui du prestataire de paiement.

Attention aux modalités du contrat

Lorsque vous souscrivez à une période d'essai, notez directement sa date d'échéance dans un agenda et activez une alerte pour qu'elle se déclenche quelques jours avant. Pensez également à bien regarder le tarif qui sera appliqué pendant l'abonnement avant de passer à la caisse. Certaines offres promotionnelles ne durent, en effet, que quelques mois. Il faut aussi regarder avec attention la durée d'engagement si elle existe, les règles de reconduction ainsi que les modalités de résiliation.

Par ailleurs, tout contrat souscrit en ligne doit aussi pouvoir être résilié par voie électronique, via une procédure accessible. En cas de refus de résiliation, mieux vaut d’abord adresser une réclamation écrite au service client et conserver toutes les preuves des démarches effectuées.

Des doublons dans les garanties

Pour les forfaits téléphoniques, le relevé d'identité opérateur (RIO) permet notamment de vérifier la durée d'engagement qu'il vous reste. Si vous avez prévu de passer d'un opérateur à un autre, il est préférable de confier à ce dernier les démarches de résiliation et de portabilité du numéro. Il faut également faire attention aux extensions de garantie et les assurances affinitaires, souvent proposées lors de l'achat d'un téléphone, d'un voyage ou d'un appareil électroménager. Ces protections peuvent parfois être déjà présentes dans l'assurance habitation ou dans certaines cartes bancaires.

Il est conseillé de faire le point sur ses abonnements tous les six mois, ou au moins une fois par an, pour éviter de continuer à payer pour des services qui ne sont plus utilisés.