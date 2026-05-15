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SoftBank, Doctolib, GameStop : la French Tech au cœur de la bataille mondiale
information fournie par Ecorama 15/05/2026 à 14:00

100 milliards de SoftBank pour l'IA en France, Doctolib qui s'attaque au Royaume-Uni, la legaltech Doctrine rachetée par LexisNexis, eBay qui repousse GameStop et Voodoo qui met la main sur Konbini et le Gorafi. Le JT de la Tech avec Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Tic Tech du 15 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

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