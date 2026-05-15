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SoftBank, Doctolib, GameStop : la French Tech au cœur de la bataille mondiale
information fournie par Ecorama•15/05/2026 à 14:00
100 milliards de SoftBank pour l'IA en France, Doctolib qui s'attaque au Royaume-Uni, la legaltech Doctrine rachetée par LexisNexis, eBay qui repousse GameStop et Voodoo qui met la main sur Konbini et le Gorafi. Le JT de la Tech avec Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Tic Tech du 15 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur
Boursorama.com
19 acquisitions, une présence dans de nombreux pays, les États-Unis comme premier marché : en dix ans, Superprof a transformé une idée simple, mettre en relation élèves et profs en une plateforme internationale. Wilfried Granier, son cofondateur et CEO, raconte. Tic ...
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information fournie par The Conversation•15.05.2026•08:30•
L'ouvrage Musée et Écologie. Missions, engagements et pratiques publié, sous la direction de Lucie Marinier, d'Aude Porcedda et d'Hélène Vassal, en janvier 2026, dans la collection «Musée-Mondes» des éditions de la Documentation française, dresse le riche panorama ...
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information fournie par The Conversation•14.05.2026•08:30•
De plus en plus d'études montrent que vivre avec un chien ou un chat peut avoir des effets positifs sur la santé physique et le bien-être mental. Ces effets sont notamment dûs à l'attachement fort des propriétaires pour leurs animaux de compagnie. Une étude originale ...
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information fournie par BoursoBank Clients•13.05.2026•08:30•
Selon Ipsos, le coût des animaux de compagnie augmente fortement, poussant de nombreux Français à faire des arbitrages financiers au quotidien. Une tendance qui traduit l'importance croissante accordée au bien-être animal.
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