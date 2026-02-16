Shein débarque partout en France : voici les villes qui accueilleront bientôt une boutique

Shein va arriver « dans les prochaines semaines » dans cinq magasins de province du BHV. Illustration. (webandi / Pixabay)

La marque Shein, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois , va bientôt ouvrir dans cinq des sept magasins de province détenus par la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV. Selon Ouest-France , ils accueilleront le géant chinois de la fast-fashion « dans les prochaines semaines » . Les villes concernées sont Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.

Des magasins qui se vident

Pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée. Mais après plusieurs reports, l'implantation de Shein dans des magasins en région semble donc se concrétiser. Une annonce qui suscite de l'inquiétude au sein des employés : selon la CFDT, ils ne sont pas rassurés quant à la pérennité des magasins. C'est notamment le cas à Angers, où le corner devrait s'installer sur 300 m2 environ.

Dès l'annonce de l'arrivée de Shein au sein de l'établissement, plusieurs marques ont décidé d’arrêter leur collaboration avec l’enseigne. Dans les colonnes du Parisien , Ingrid Hubert, déléguée syndicale du magasin d’Angers, affirme que le magasin « s’est vidé de ses marques » , qui sont parties « par dizaines » selon elle. C'est exactement ce qu'il s'est passé au BHV parisien il y a quelques mois.

« Les salariés vivent au jour le jour »

« La rupture d’affiliation avec les Galeries Lafayette, ça a été le début de notre descente aux enfers. Les salariés vivent au jour le jour, sans savoir ce qui se passera le lendemain » , poursuit Ingrid Hubert. Le groupe Galeries Lafayette, opposé à l'installation de Shein dans des magasins portant son nom, a en effet annoncé début novembre mettre fin à sa collaboration avec SGM .

Si le géant chinois sera bientôt présent dans les magasins de Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges, son arrivée dans ceux du Mans et d'Orléans ne serait pas prévue dans l'immédiat par manque de place, d'après Ouest-France .