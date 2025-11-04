 Aller au contenu principal
France-Les Galeries Lafayette mettent fin à leur collaboration avec SGM (BHV)
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:11

Le groupe Galeries Lafayette a annoncé mardi avoir mis fin à ses contrats d'affiliation avec la Société des Grands Magasins (SGM), évoquant une "divergence stratégique" sur leur collaboration.

"Celle-ci prendra fin au cours des prochaines semaines, selon un calendrier actuellement en cours d’ajustement", a indiqué le groupe de grands magasins dans un communiqué. "Elle entraînera le retrait de l’enseigne Galeries Lafayette et permettra au groupe SGM d’exploiter ces magasins sous une nouvelle identité, qui sera dévoilée prochainement."

Les Galeries Lafayette ne détaillent pas la nature du différent stratégique mais le retrait du groupe intervient alors que SGM est confronté à une vive polémique en raison de l'ouverture prévue mercredi d'un magasin du géant chinois Shein au Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) de Paris, dont SGM assure la gestion.

Shein prévoyait également d'ouvrir cinq autres boutiques dans des Galeries Lafayette à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims.

Ces cinq magasins font partie des sept qu'exploitait SGM au nom des Galeries Lafayette depuis 2021, avec ceux du Mans et d'Orléans.

ECLAIRAGE-Le combat du géant chinois de la "fast-fashion" Shein pour s'installer en France

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

    Ce ne sera pas grâce à moi que ces vendeurs feront des affaires .....surtout que tout ce qui s' y achète est fabriqué dans des conditions pas très exemplaires , voir les prisonniers ouighours , souvent employés à ces fabrications .

L'offre BoursoBank