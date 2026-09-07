Récupérer votre voiture à la fourrière va bientôt coûter plus cher, voici les nouveaux tarifs

La date exacte d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs n'est pas encore connue et devrait intervenir « dans les meilleurs délais ». Illustration. (U_4xcm1iw8y9 / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes : récupérer sa voiture à la fourrière va coûter plus cher. Un protocole signé jeudi 3 septembre 2026 entre l’État et les représentants du secteur prévoit une hausse de 5,8 % des tarifs réglementés, rapporte Automobile-Magazine . Cette hausse concerne l'enlèvement ainsi que les frais de garde journalière.

7 euros de plus pour un jour de garde

Concrètement, le plafond facturé pour l'enlèvement d'une voiture passera de 127,65 euros à 135 euros. À cela, s'ajouteront des frais de garde journalière de 7,15 euros au lieu des 6,75 euros en vigueur. Avec ces nouveaux montants, récupérer son véhicule après une journée de garde pourra coûter jusqu'à 142,15 euros, contre 134,40 euros aujourd'hui. Après trois jours, la facture maximale atteindra 156,45 euros, au lieu de 147,90 euros. Et après dix jours, elle pourra grimper à 206,50 euros, contre 195,15 euros actuellement.

Mais la date exacte d'entrée en vigueur n'est pas encore connue. Le protocole prévoit seulement une application « dans les meilleurs délais » . Ces montants correspondent par ailleurs aux plafonds réglementaires, certaines grandes villes peuvent donc appliquer leurs propres tarifs.

Une révision annuelle dès 2027

Cette augmentation était réclamée depuis plusieurs années par Mobilians et la Fédération nationale de l’automobile (FNA). Les professionnels estimaient que les précédentes augmentations ne compensaient pas suffisamment la hausse de leurs charges et souhaitaient mettre en place une revalorisation annuelle basée sur ces frais. L’État semble avoir répondu favorablement à leur demande, puisque le nouveau protocole prévoit, à partir de 2027, une révision annuelle des tarifs en fonction de l'évolution des coûts supportés par les entreprises du secteur.