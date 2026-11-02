Le même jouet 30 % moins cher d'une enseigne à l'autre : comparez les prix avant d'acheter vos cadeaux de Noël

Les prix des jouets peuvent grandement varier d'une enseigne à l'autre. (illustration) (Pixabay)

Comparer les prix avant d'acheter, même dans le rush des dernières semaines avant Noël : voici le conseil livré par le journaliste conso Olivier Dauvers sur RTL . Ce dernier a en effet constaté en consultant les catalogues de Noël que les prix peuvent grandement varier d'une enseigne à l'autre.

« Pour un Puissance 4, j'ai regardé les prospectus Intermarché, Leclerc, King Jouet, Jouet Club, et Auchan. Suivant les enseignes, le prix va de 9,90 à 12,99 euros. L'air de rien, pour un même produit, il peut y avoir 30% d’écart » , indique-t-il. Olivier Dauvers rappelle aussi qu'il est très facile de comparer les prix grâce à de nombreuses applis sur smartphone.

Ne pas attendre décembre

En règle générale, les enseignes spécialisées dans les jouets proposent des prix supérieurs aux Hypermarchés tout simplement car elles n'ont « que ça à vendre » et doivent donc réaliser une marge suffisante. Les grandes surfaces utilisent de leur côté les jouets comme des produits d'appel et acceptent donc de gagner moins d'argent sur ces produits pour attirer les clients.

Enfin, le journaliste conseille d'anticiper car, oui, les prix ont tendance à augmenter en décembre. Les promotions accordées dans les catalogues se terminent généralement début décembre. « Ensuite, le risque c'est que les prix reviennent à ce qu'ils étaient avant la promotion » , prévient-il.