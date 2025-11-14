Pop culture sud-coréenne: les raisons d’un succès mondial

Les produits audiovisuels sud-coréens, le plus souvent assortis d’une image fun, cool et innovante, ont permis de faire connaître un pays, jusqu’alors resté marginal dans la globalisation de la culture et des imaginaires. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA))

La «hallyu» (ou, vague coréenne) désigne la diffusion mondiale de la culture sud-coréenne depuis la fin des années 1990. Elle englobe la popularité croissante de la musique K-pop, des dramas coréens, du cinéma, de la mode, de la cuisine et même des jeux vidéo et des cosmétiques provenant du sud de la péninsule. Ce phénomène, soutenu par Internet et les réseaux sociaux, a permis à Séoul de renforcer son influence culturelle et économique internationale. Mais comment expliquer un succès aussi durable et aussi général?

En 2021, la série Squid Game , distribuée par Netflix dans 190 pays, bat des records d'audience avec 266 millions de vues et remporte 52 prix de la critique pour la saison 1. En 2025, le film d'animation musicale K-pop Demon Hunters explose les compteurs de la plate-forme (avec 236 millions de vues depuis sa sortie en août, ce qui en fait le film le plus regardé de tous les temps sur Netflix), tandis que le single principal du film Golden occupe les premières des charts partout dans le monde et atteint 503 millions de streams sur Spotify.

Ces deux succès d'audience et de critique ne sont pas des phénomènes isolés: ils font partie de la Hallyu (ou K-Wave), vague de produits culturels sud-coréens qui déferlent depuis plus de deux décennies sur le monde et modifient les équilibres en matière de production et consommation culturelle, en défiant la domination d'anciens centres dans les domaines aussi bien esthétique qu'économique. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette vague est sa diversité: Squid game fait de la critique du capitalisme débridé et des inégalités qui en découlent son message principal, tandis que K-pop Demon Hunters raconte l'histoire fantastique d'un groupe de trois jeunes filles, membres d'un groupe de K-pop féminin le jour et chasseuses de démons la nuit…

La consommation de la différence

Comment comprendre cet attrait international pour les produits culturels d'un «petit» pays? Les explications culturalistes qui renvoient alternativement au registre de la proximité ou de la distance préexistante entre les contenus des produits et la culture audiences sont inopérantes pour l'expliquer.

L'argument de la proximité ne peut rendre compte d'un succès mondial, car celle-ci est par nature variable d'une aire géographique à une autre, et les produits sud-coréens peuvent bien paraître «familiers» ou «proches» aux pays voisins (Japon et Chine, exception faite des conflits de mémoire qui continuent de les opposer) et «lointains» de la France, qui n'a pas de lien historique avec la Corée du Sud, accueille une diaspora sud-coréenne très minoritaire (quelques dizaines de milliers de personnes seulement) et est dotée d'un terreau culturel assez étranger au néoconfucianisme de la Corée du Sud.

L'explication par la distance «exotique» ne rend pas non plus compte de l'attrait international envers les produits sud-coréens, tant la Corée du Sud projette l'image d'un pays moderne, que l'on considère ses indicateurs économiques, ses performances dans le domaine éducatif ou ses avancées technologiques.

Il importe par conséquent de chercher d'autres explications à cette appétence qui relève plutôt d'un penchant pour la consommation de la différence, ce goût des autres étant devenu le moteur du consumérisme moderne, notamment dans les jeunes générations. Se manifestant dans les paysages, la langue et les traits anthropologiques, cette différence réside également dans le cas des produits sud-coréens dans la présentation d'une modernité critique mais non désenchantée (car la résolution des tensions entre l'individu et le collectif est possible), qui semble savoir concilier les legs du passé et les enjeux du présent (comme en témoigne le genre sagueuk, qui, tout en traitant des contenus historiques, aborde souvent des sujets modernes, comme la place des femmes, l'inclusion des classes laborieuses, etc.). Cette modernité est présentée comme une alternative à ses concurrentes occidentales (notamment états-uniennes) et orientales (notamment chinoises et japonaises) qui, chacune à leur manière, cherchent à faire prévaloir un récit hégémonique.

Du soft au «sweet power»

La hallyu a souvent été prise en exemple du déploiement de ce qu'il est convenu d'appeler le soft power. En effet, les produits audiovisuels sud-coréens, le plus souvent assortis d'une image fun, cool et innovante, ont permis de faire connaître un pays, jusqu'alors resté marginal dans la globalisation de la culture et des imaginaires.

Néanmoins, à la différence des vagues culturelles dominantes, et notamment de la vague états-unienne, la hallyu n'ambitionne pas de coréaniser le monde ni de diffuser une «Korean way of life». Au contraire, les standards des productions audiovisuelles sud-coréennes sont de plus en plus réappropriés par les industries internationales. Alors que Squid Game a été écrit, réalisé (par Hwang Dong-Hyuk) et produit en Corée du Sud (par Siren Pictures Inc, basée à Séoul), K-pop Demon Hunters est écrit, réalisé (par Maggie Kang et Chris Appelhans, basés à Hollywood et Los Angeles) et produit aux États-Unis (par Sony Pictures Animation). Le «K» n'est donc plus seulement l'indicateur d'une nation mais d'une esthétique qui lui échappe à mesure que son succès s'accroît.

Le soft power culturel de la Corée du Sud prend donc un visage particulier. D'abord, il ne s'accompagne pas du déploiement d'un hard power de type militaire (comme cela a été le cas pour les États-Unis, dont les marques globales ont fait irruption sur le marché européen et japonais après la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à une forte présence militaire), alors même que la Corée du Sud est, dans les faits, une puissance militaire.

Il ne réactive pas non plus des souvenirs douloureux d'un passé impérialiste ou colonial (comme cela a pu être le cas des produits culturels japonais en Asie de l'Est), puisque la Corée a plutôt été une terre de conquête et qu'elle subit encore les attaques régulières de la Corée du Nord, pays avec lequel la paix n'a jamais été signée.

Ensuite, le succès de la hallyu n'est pas instrumentalisé par le gouvernement sud-coréen dans des rapports de forces géopolitiques et géoéconomiques, comme pouvait l'être l'arrivée massive de produits états-uniens en France après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du règlement de la dette de guerre française (accords Blum-Byrnes de 1946). C'est pourquoi nous avons proposé de désigner cette forme originale de soft power par le terme de sweet power. Bien entendu, le sweet power reste inscrit dans un rapport de force, comme les réactions de rejet qu'il suscite, notamment chez les anciens dominants, l'indiquent: la Chine bloque régulièrement l'importation des produits sud-coréens pour défendre son nationalisme culturel, de même que des mouvements anti-coréens ont vu le jour au Japon et aux États-Unis depuis le succès de la hallyu.

Un exemple de globalisation alternative

Ce sweet power naît dans le cadre d'une transformation de la globalisation de la culture, devenue une mosaïque culturelle. La domination des acteurs historiques de la globalisation de la culture est en effet battue en brèche par l'émergence de nouveaux centres de production, qui ont connu une forte élévation des niveaux de vie et de consommation de leurs populations désormais démographiquement dominantes dans les équilibres mondiaux.

Elle l'est aussi via la prolifération des plates-formes numériques (YouTube, Netflix, Naver, Viki, iQIYI, Disney +, Prime Vidéo, Rakuten, etc.) et par l'essor concomitant des réseaux sociaux (Tik Tok, We Chat, KakaoTalk, LINE, etc.) qui permettent à des productions locales de toucher rapidement une audience globale.

La globalisation culturelle ne correspond donc plus à la diffusion unidirectionnelle des modèles occidentaux vers le reste du monde et la hallyu s'inscrit dans une histoire qui a vu se succéder la vague des films de Hongkong, de Bollywood et de Nollywood, mais également les anime japonais, les télénovelas brésiliennes, les diziler turcs, etc. La globalisation de la culture devient donc multipolaire, même si tous les pays producteurs ne disposent pas des mêmes ressources pour promouvoir leurs contenus culturels, leurs styles, leurs imaginaires et leurs récits.

Par Sylvie Octobre (Chercheuse, Ministère de la Culture) et Vincenzo Cicchelli (Maître de conférences en sociologie, Université Paris Cité)

