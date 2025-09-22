Partage d’abonnements : ces start-up permettent aux usagers de diviser leurs dépenses numériques

Netflix a augmenté ses prix de 87 % entre 2020 et 2024. (Illustration) (https://media.newsgene.com/wp-admin/upload.php?item=12364)

Depuis quelques années, plusieurs plateformes mettent en relation des utilisateurs de divers services pour leur permettre de partager les frais d'abonnement. Un business légal qui permet aux abonnés de réduire leurs dépenses numériques par deux.

Selon une étude menée en 2024 par l'agence 3Gem pour Bango, les Français dépenseraient 780 euros en moyenne pour leurs abonnements numériques. Un coût considérable qui ne cesse d'augmenter, tant le modèle de l'abonnement est devenu une norme marquée par des prix toujours en hausse. Entre 2020 et 2024, les prix de Netflix ont notamment augmenté de 87% contre 100% pour Disney+, rapporte RMC Conso .

Le partage d'abonnements

Face à cette flambée des prix, de nombreux internautes avaient opté pour une solution toute simple consistant à partager leurs identifiants et mots de passe avec des proches en divisant la facture. Or cette technique entraînant un manque à gagner considérable pour les plateformes, ces dernières n'ont pas tardé à réagir en interdisant le partage de compte sans surcoût supplémentaire. Selon nos confrères, les abonnés qui payent 19,99 euros par mois pour Netflix Premium peuvent par exemple ajouter un utilisateur moyennant quelques euros supplémentaires.

Ce nouveau modèle a amené plusieurs entrepreneurs à lancer des start-up spécialisées dans le partage d'abonnements. Concrètement, les personnes inscrites peuvent parcourir les annonces d'autres membres souhaitant partager l'un de leurs abonnements, ou déposer elles-mêmes une annonce. Les entreprises se rémunèrent quant à elles en prélevant une commission sur les co-abonnés ou en facturant elles aussi un abonnement.

Un historique sécurisé

Parmi les services les plus partagés sur Spliiit et Sharesub, qui comptent respectivement 1,5 million et 500.000 utilisateurs, figurent bien sûr les services de streaming video et musical, mais aussi des plateformes d'apprentissage de langues étrangères, des logiciels de graphisme ou des VPN. «Une personne qui paye 733 euros d'abonnements par an peut faire 368 euros d'économies avec Sharesub» , affirme son fondateur, Jean-Brice de Cazenove.

Ce dernier tient à rassurer les personnes réticentes quant au risque de voir partagées publiquement leurs préférences pour tel ou tel contenu. «Sur 90 à 95% des plateformes, on ne peut désormais rejoindre un compte que via un lien d'invitation, qui donne un accès privé à la plateforme: on est le seul à pouvoir savoir ce qu'on a visionné et on ne peut pas voir ce que visionnent les autres , assure-t-il. La seule chose que l'on partage, finalement, ce sont les frais d'abonnement.»

A lire aussi:

Littérature: pourquoi retraduisons-nous les classiques?

X, Instagram, Twitch, TikTok, Youtube, Bluesky: et si on considérait enfin ces plateformes comme des médias?

Ces 5 astuces accessibles pour booster la performance de son smartphone