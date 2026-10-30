Ecran fissuré, charnière défectueuse : lancement difficile pour le premier iPhone pliable

Apple a reconnu un défaut sur un « nombre limité » d'iPhone Duo. (illustration) (matcuz / Pixabay)

Débuts difficiles pour le premier iPhone pliable. Commercialisé à partir du 23 octobre, l'iPhone Duo fait déjà l'objet de nombreux signalements pour des écrans fissurés et des charnières défectueuses, rapporte Clubic . Interrogé par Bloomberg , Apple a reconnu un défaut de fabrication sur un « nombre limité » d'appareils et conseille aux utilisateurs concernés de contacter le service AppleCare afin d'obtenir un remplacement gratuit.

L'iPhone Duo a déjà perdu 400 euros à la revente

Mais le mal est fait pour la firme de Cupertino, d'autant que le prix de lancement vertigineux de ce téléphone pliable, 2 339 euros, avait déjà beaucoup fait parler. Les « scalpers », ces personnes qui achètent un produit très demandé en grande quantité dans l'espoir de faire une plus-value à la revente, vont être déçus.

D'après des informations venues de Chine, ces revendeurs ont déjà été contraints de revoir leurs tarifs à la baisse. Le modèle avec 1 To de stockage aurait déjà perdu plus de 400 dollars sur ce marché secondaire. C'est peut-être le bon moment pour tenter de s'offrir le premier iPhone pliable, en espérant bien sûr ne pas tomber sur l'un des appareils défectueux.