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Ecran fissuré, charnière défectueuse : lancement difficile pour le premier iPhone pliable
information fournie par Boursorama avec Newsgene 30/10/2026 à 15:45
Temps de lecture: 1 min

Apple a reconnu un défaut sur un « nombre limité » d'iPhone Duo. (illustration) (matcuz / Pixabay)

Apple a reconnu un défaut sur un « nombre limité » d'iPhone Duo. (illustration) (matcuz / Pixabay)

La fiabilité du premier iPhone pliable, l'iPhone Duo, est déjà remise en cause. Plusieurs utilisateurs signalent des écrans fissurés et des charnières défectueuses, alors que l'appareil vient juste de sortir.

Débuts difficiles pour le premier iPhone pliable. Commercialisé à partir du 23 octobre, l'iPhone Duo fait déjà l'objet de nombreux signalements pour des écrans fissurés et des charnières défectueuses, rapporte Clubic . Interrogé par Bloomberg , Apple a reconnu un défaut de fabrication sur un « nombre limité » d'appareils et conseille aux utilisateurs concernés de contacter le service AppleCare afin d'obtenir un remplacement gratuit.

L'iPhone Duo a déjà perdu 400 euros à la revente

Mais le mal est fait pour la firme de Cupertino, d'autant que le prix de lancement vertigineux de ce téléphone pliable, 2 339 euros, avait déjà beaucoup fait parler. Les « scalpers », ces personnes qui achètent un produit très demandé en grande quantité dans l'espoir de faire une plus-value à la revente, vont être déçus.

D'après des informations venues de Chine, ces revendeurs ont déjà été contraints de revoir leurs tarifs à la baisse. Le modèle avec 1 To de stockage aurait déjà perdu plus de 400 dollars sur ce marché secondaire. C'est peut-être le bon moment pour tenter de s'offrir le premier iPhone pliable, en espérant bien sûr ne pas tomber sur l'un des appareils défectueux.

© Boursorama avec Newsgene
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