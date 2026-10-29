Leboncoin, Vinted : comment obtenir une indemnisation si votre colis arrive cassé chez l'acheteur ?

Lors d'une vente à distance entre particuliers, il est conseillé de prendre des photos à chaque étape du processus de livraison. (illustration) (ha11ok / Pixabay)

Leboncoin, Vinted : le marché de l'occasion entre particuliers ne cesse de se développer dans un contexte économique difficile pour les ménages français. Mais il n'est pas sans risque. Un habitant de la Corse a ainsi raconté sa mésaventure dans la rubrique du 13 H à vos côtés , sur TF1. La platine qu'il avait vendue 300 euros et envoyée intacte, photo à l'appui, est arrivée cassée chez l'acheteur. Sur les conseils de la plateforme, ce dernier a renvoyé le colis chez l'expéditeur qui se retrouve donc avec une platine invendable et sans aucune indemnisation.

Le destinataire a précisé que le carton avait été ouvert puis refermé avant d'arriver chez lui. Le Corse soupçonne donc le transporteur d'être à l'origine de la détérioration. Dans un tel cas, la journaliste Ani Basar conseille de contacter les deux interlocuteurs principaux : la plateforme de vente et le transporteur.

Prendre des photos à chaque étape

Les conditions générales de vente du site concerné prévoient jusqu’à 400 euros d’indemnisation par colis pour le vendeur. Mais ce n'est pas toujours simple de l'obtenir. Ici, selon maître Julia Bombardier, avocate spécialisée interrogée par TF1, l'acheteur aurait dû refuser de réceptionner le colis en constatant qu'il avait déjà été ouvert. Sinon, le transporteur peut évoquer un transfert de responsabilité et refuser d'indemniser.

La journaliste conseille de prendre des photos à chaque étape de la transaction et de demander à l'acheteur, en cas de problème, une attestation écrite sur l’état du colis. Si la plateforme et le transporteur refusent d'indemniser le vendeur, ce dernier peut se tourner vers la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et si ça ne suffit pas, il faudra se résoudre à engager une procédure judiciaire.