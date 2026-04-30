Lidl va bientôt lancer des forfaits mobiles en France avec des tarifs compétitifs

Lidl va bientôt vendre des forfaits mobiles en France. (illustration) (127071 / Pixabay)

Lidl va étendre encore un peu plus son champ d'activité en France. Le discounter allemand proposera en effet bientôt des forfaits mobiles avec, comme à son habitude, des tarifs qui devraient être extrêmement compétitifs. D'après les premières informations communiquées, il s'agira de forfaits sans engagement qui seront disponibles via l'application Lidl Plus. L'enseigne envisagerait aussi de s'appuyer sur son vaste réseau de magasins - elle en compte environ 1 500 en France - pour faciliter la commercialisation de cette nouvelle offre.

Des forfaits mobiles Lidl dès la fin de l'année ?

Lidl s'est associé à la société de télécommunications 1Global pour ce projet ambitieux. L'objectif est « d'offrir une connectivité mobile instantanée et abordable à des millions de clients » , expliquent les deux partenaires dans un communiqué commun publié le 13 avril dernier. Lidl devrait donc bientôt intégrer la liste des MVNO, un opérateur de réseau mobile virtuel au même titre que NRJ Mobile par exemple. Cela signifie que le groupe ne possédera pas son propre réseau mais louera celui d'un des quatre opérateurs en France : SFR, Bouygues, Orange ou Free.

Ce n'est pas une première pour le géant du low cost qui commercialise déjà des forfaits mobiles en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Aucune date de lancement en France n'a été dévoilée officiellement mais, selon le Financial Times , l'opération pourrait avoir lieu fin 2026. Avec ce nouvel acteur de taille dans un secteur déjà ultra-concurrentiel, les prix pourraient encore être tirés vers le bas.