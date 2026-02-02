Les employés des supermarchés pourront bientôt récupérer les invendus alimentaires gratuitement

Les employés pourront bientôt récupérer gratuitement les invendus alimentaires. (illustration) (Jjuntune / Pixabay)

Les salariés du commerce pourront bientôt récupérer gratuitement les invendus alimentaires. Une bonne nouvelle pour ces employés mais également pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, 300 000 tonnes de produits sont jetées chaque année par les supermarchés, les grossistes ou même les boulangeries.

Bercy a donc annoncé ce vendredi 30 janvier que les employés pourront récupérer ces produits dès le printemps prochain. « Trop de produits encore consommables sont détruits à cause de règles inutilement complexes. Attention, la priorité des dons restera aux associations mais ce qu'elles ne récupèrent pas doit pouvoir profiter à quelqu’un » , a déclaré Serge Papin, le ministre des PME et du Commerce.

Un plafond par salarié pour éviter les abus

Car, même si les supermarchés sont tenus de distribuer ces invendus aux associations depuis la loi Garot de 2016, dans les faits, ces dernières n'en récoltent qu'entre 25 et 65 %, avec de grandes disparités selon les territoires. C'est donc le restant que les employés pourront se partager.

Un arrêté sera pris au cours du premier trimestre 2026 pour encadrer cette nouvelle pratique. Un plafond de dons devrait notamment être fixé pour assurer l'équité entre les salariés. Il pourrait se situer entre 100 et 500 euros par an et par employé.