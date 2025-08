Les bons réflexes à adopter pour consommer moins de carburant sur la route des vacances

Rouler moins vite et entretenir son véhicule, deux bons moyens pour réduire sa consommation de carburant. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Si les prix à la pompe sont moins élevés cet été que l'an dernier, le carburant reste un poste de dépense important dans le budget vacances. Voici donc quelques bons réflexes à adopter pour réduire votre consommation, selon Ouest-France .

Ne pas abuser de la climatisation

Comme à la maison, l'utilisation de la climatisation provoque une consommation d'énergie supplémentaire. Le propriétaire d'un garage à Rennes (Ille-et-Vilaine), interrogé par nos confrères, conseille ainsi d' « éviter de la mettre au maximum dès le démarrage » , et de « veiller à la couper à chaque arrêt » . Il est également recommandé de ne pas dépasser 5°C d'écart avec l'extérieur : plus vous demanderez une température basse et plus consommerez.

Couper le moteur à l'arrêt, dans les bouchons notamment, peut également vous faire économiser. Certains véhicules sont d'ailleurs « équipés d'un système où le moteur se coupe tout seul dès lors que le véhicule s'immobilise » , souligne le garagiste auprès de Ouest-France . Rouler moins vite, 10 km/h en moins sur l'autoroute par exemple, est également conseillé pour dépenser moins, indique L'UFC-Que Choisir . Vous ne perdrez que quelques minutes sur votre temps de trajet.

Adopter une vitesse constante sur les voies rapides est aussi un bon réflexe. « Plus la vitesse est constante, moins le moteur a besoin d’énergie pour avancer », assure le professionnel. Le régulateur ou le limitateur de vitesse est un allié précieux ici, si votre voiture possède l'un de ces équipements.

Entretenir son véhicule

L'entretien de son véhicule n'est pas à négliger pour « prendre soin de son moteur » , détaille le garagiste. En effet, une voiture mal entretenue peut engendrer une surconsommation de carburant (jusqu'à 20%), souligne Total Energie , dans une publication relayée par Ouest France .

La pression des pneus peut elle aussi être liée à une surconsommation d'essence. Pour économiser 5 à 10% de carburant, veillez donc à ne pas rouler avec des pneus sous-gonflés.