Est-il préférable de se doucher le matin ou le soir? Une microbiologiste répond

Quel que soit le moment que vous choisissez, l'efficacité de votre douche est influencée par de nombreux aspects de votre hygiène personnelle. (crédit: Adobe Stock)

C'est une question qui fait débat depuis longtemps: vaut-il mieux se doucher le matin ou le soir?

Les adeptes de la douche matinale diront que c'est la meilleure solution, car elle permet de se réveiller et de commencer la journée en beauté. Les adeptes de la douche nocturne, en revanche, affirment qu'il est préférable de «se débarrasser de la journée» et de se détendre avant d'aller se coucher.

Mais que disent les recherches? En tant que microbiologiste, je peux vous dire qu'il existe une réponse claire à cette question. Avant toute chose, rappelons qu'une bonne hygiène repose en partie sur une douche régulière, peu importe le moment de la journée. La douche nous aide à éliminer la saleté et le sébum de notre peau, contribuant à prévenir les éruptions cutanées et les infections. La douche permet également d'éliminer la sueur, ce qui peut atténuer les odeurs corporelles.

Contrairement à une idée reçue, la sueur en elle-même n'a pas d'odeur. Ce sont les bactéries présentes sur notre peau, notamment les staphylocoques, qui en sont responsables. Elles utilisent la sueur comme source de nutriments et, en la décomposant, libèrent des composés soufrés appelés thioalcools, à l'origine de cette odeur corporelle âcre bien connue.

Jour ou nuit?

Pendant la journée, votre corps et vos cheveux recueillent inévitablement des polluants et des allergènes (tels que la poussière et le pollen) en plus de l'accumulation habituelle de sueur et d'huile sébacée. Si certaines de ces particules seront retenues par vos vêtements, d'autres seront inévitablement transférées vers vos draps et taies d'oreiller.

De plus, la sueur et l'huile produites par votre peau nourrissent les bactéries de votre microbiome cutané, qui peuvent ensuite se transférer sur votre literie.

Se doucher la nuit peut éliminer une partie des allergènes, de la sueur et de l'huile accumulés pendant la journée, de sorte qu'il y en a moins sur vos draps de lit.

Cependant, même si vous avez pris une douche avant de vous coucher, vous continuerez à transpirer pendant la nuit, quelle que soit la température. Les microbes de votre peau se nourrissent alors des nutriments contenus dans cette sueur. Résultat: au matin, vous aurez tout de même laissé des microbes sur vos draps, et peut-être un peu d'odeur corporelle.

Si vos draps ne sont pas régulièrement lavés, une douche du soir perd alors une partie de son efficacité. Les microbes odorants présents sur le linge peuvent se redéposer sur votre corps propre durant la nuit. D'autre part, se doucher la nuit n'empêche pas les cellules mortes de se détacher de votre peau. Ces résidus nourrissent les acariens, dont les déjections peuvent provoquer des allergies ou aggraver l'asthme si les draps sont insuffisamment entretenus.

Les douches matinales, en revanche, permettent d'éliminer les cellules mortes de la peau ainsi que la sueur et les bactéries accumulées dans les draps pendant la nuit. Cela peut s'avérer particulièrement utile si votre literie n'a pas été récemment lavée.

Une douche matinale signifie que votre corps sera débarrassé des microbes cutanés accumulés pendant la nuit lorsque vous enfilez des vêtements neufs. Vous commencerez également la journée avec moins de sueur dont se nourrissent les bactéries productrices d'odeurs, ce qui vous aidera probablement à sentir plus frais plus longtemps dans la journée que quelqu'un qui s'est douché le soir. En tant que microbiologiste, je suis favorable à la douche de jour.

Cela dit, chacun a ses préférences. Quel que soit le moment que vous choisissez, n'oubliez pas que l'efficacité de votre douche est influencée par de nombreux aspects de votre hygiène personnelle, comme la fréquence à laquelle vous lavez vos draps.

Pour une bonne hygiène, draps et taies d'oreiller devraient être lavés au moins une fois par semaine. Cela permet d'éliminer la sueur, les cellules mortes, les bactéries, et les résidus d'huile qui s'y accumulent.

Le lavage élimine aussi les spores de champignons qui peuvent se développer sur le linge de lit, ainsi que les nutriments dont se nourrissent les microbes responsables des mauvaises odeurs.

Par Primrose Freestone (Senior Lecturer in Clinical Microbiology, University of Leicester)

