Des œufs durs déjà écalés dans une barquette en plastique : ce produit polémique pourrait faire son retour en France

Des œufs durs déjà écalés pourraient bientôt être vendus en France. (illustration) (Pixabay)

Des œufs durs déjà écalés et prêts à être consommés : voici le produit qui pourrait bientôt débarquer dans les supermarchés français. L'entreprise Proxifoods prévoit en effet une commercialisation courant novembre sous la marque « The Good Fuel » , rapporte RMC Conso .

Un produit qui fait polémique

Ces œufs seront conditionnés par deux dans un emballage plastique, sous vide. « En Belgique, en Italie, en Espagne ou en Allemagne, les œufs durs prêts à consommer ont déjà trouvé leur place dans les rayons.

En France, la catégorie reste encore largement à développer ! » , indique Proxifoods dans un message posté sur Linkedin .

Reste à savoir si ce produit trouvera sa place en France alors que d'autres entreprises ont déjà tenté le pari par le passé, sans succès. En 2025, Carrefour avait en effet conclu un accord de vente pour proposer en rayon les œufs durs déjà écalés de la marque « Coqotte ». L'enseigne de grande distribution avait finalement fait marche arrière devant la polémique suscitée par ces œufs. Elle avait annulé l'accord de vente en évoquant un produit allant à l'encontre de ses engagements, rappelle RMC Conso .