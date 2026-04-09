Ils font fureur au Japon : les gashapon, ces petits jouets mystères distribués dans des capsules, débarquent à Paris

Les gashapon, ces jouets en capsule distribués par des machines automatiques, font fureur au Japon. (illustration) (Pexels / G N)

Tout droit venu du Japon, un premier magasin de gashapon a ouvert à Paris le 3 avril dernier. Il s'agit d'un espace regroupant 300 machines, qui distribuent de petites capsules contenant des figurines mystère, rapporte RMC Conso . King Jouet s'est associé au groupe japonais Bandai pour l’ouverture de ce lieu.

Pour les récupérer, le client doit insérer un jeton à un euro puis tourner la manivelle. À la clé : une figurine estampillée de licences comme Super Mario, One Piece, Naruto, Dragon Ball ou encore Minecraft.

Un concept qui séduit

Très populaires au Japon, où on en trouve à chaque coin de rue, les gashapon débarquent ainsi en France avec un premier point de vente, le septième en Europe. La boutique propose aux amateurs de la culture nippone une expérience immersive dans un univers coloré.

La boutique a accueilli plus de 3 000 visiteurs en seulement trois jours. « C'est le meilleur démarrage par rapport aux autres magasins européens » , assure à RMC Conso Patrick Jocteur Monrozier, directeur chez King Jouet.

Un renouvellement permanent

Son succès repose notamment sur la diversité de l’offre : près de 150 licences et environ 3 000 références sont proposées. Mais c’est aussi le mécanisme même du gashapon qui plaît. Le suspense et la surprise jouent un rôle clé, en activant le système de récompense. À cela s’ajoute un renouvellement constant, avec « 40 à 50 nouvelles licences tous les 15 jours » , souligne Philippe Dutal, directeur commercial France de Bandai.

Avec cette nouvelle boutique, King Jouet et Bandai visent un chiffre d’affaires annuel de 1,5 million d’euros.