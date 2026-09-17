Hausse des prix du carburant : l’État jugé responsable par plus de 60 % des Français, devant la guerre en Iran

Une baisse des taxes est réclamée par près de 70 % des Français, et jusqu'à 88 % parmi les électeurs du RN. Illustration. (IADE-Michoko / Pixabay )

Pour comprendre la flambée des prix du carburant, il faut notamment s'intéresser à la situation géopolitique. Mais pour une majorité de Français, le principal responsable de cette situation est l’État. C'est ce que pensent désormais 62 % d'entre eux, selon un récent sondage Elabe réalisé pour le compte de BFMTV .

Une baisse des taxes et un blocage des prix

L’opinion des Français semble avoir évolué à ce sujet puisqu'il y a encore six mois, moins de la moitié des sondés (45 %) imputaient la hausse des prix en priorité à l’État. La guerre en Iran arrive désormais à la deuxième place des réponses, six Français sur dix la considérant toujours comme l'une des causes majeures. Plus d'une personne sur deux (52 %) pointent également la responsabilité des compagnies pétrolières.

En conséquence, une baisse des taxes est réclamée par près de 70 % des Français, et jusqu'à 88 % parmi les électeurs du RN. Nombreux sont également ceux qui souhaitent un blocage des prix à la pompe (54 %) et une baisse des marges des producteurs de pétrole (45 %). Environ 33 % réclament cette réduction aux distributeurs et seuls 15 % veulent davantage d'aides pour les automobilistes.

Des conséquences sur le pouvoir d'achat

Environ un Français sur deux (46 %) estime que son budget est impacté par la hausse des tarifs. Et la tendance n'est pas à l'optimisme puisqu'une grande majorité (70 %) pense que son pouvoir d'achat va encore se réduire dans les prochains mois. En juin 2025, seule la moitié des personnes interrogées avait répondu ainsi.

Et lorsqu'on les interroge sur leurs postes de dépense qui ont fortement augmenté ces dernières années, 46 % Français citent uniquement les déplacements. Ils étaient seulement un quart en janvier 2025. Par ailleurs, l'utilisation de la voiture est la réponse qui a le plus augmenté depuis janvier 2026 (+11 %) quand on leur demande à quoi ils renoncent au quotidien pour préserver leurs finances.