Gaz : face à la hausse des prix, ces astuces peuvent vous aider à payer moins cher

Les prix du gaz ont augmenté de 24 % depuis le mois d'avril 2026 et la tendance devrait se poursuivre. Illustration. (RI / Pixabay)

Les prix du gaz ont augmenté de 24 % depuis le mois d'avril 2026 et cette tendance devrait se poursuivre. En cause : la guerre au Moyen-Orient et plus particulièrement le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20 % de la production mondiale en temps normal. Des astuces existent cependant pour limiter les conséquences d'une nouvelle hausse des tarifs sur sa facture de gaz, comme l'explique Franceinfo .

Choisir un contrat à tarif fixe

Le premier réflexe est de vérifier son contrat. Les foyers qui paient un prix du gaz indexé sur les cours mondiaux ont tout intérêt à passer sur un tarif fixe, c'est-à-dire indépendant des changements climatiques ou géopolitiques. Il est possible d'opter pour un tarif réglementé en changeant de fournisseur.

Pour cela, pas besoin de payer de supplément ou de fournir d'explications. De plus, le nouvel opérateur procédera lui-même à la résiliation du précédent contrat. Pour choisir la bonne formule, mieux vaut passer par un comparateur en ligne et évaluer les éléments importants comme le tarif du gaz, celui de l'abonnement ou encore la qualité du service.

Baisser sa consommation

À défaut de pouvoir changer son contrat, on peut tenter de réduire sa consommation. Il faut ainsi limiter l'utilisation de l'eau chaude autant que possible et éviter de dépasser une température de 55 °C pour le chauffe-eau. On peut également baisser la température du chauffage dans les pièces inoccupées en journée. Une autre solution consiste à renforcer l'isolation de ses fenêtres pour mieux conserver la chaleur dans une pièce, en installant des rideaux ou des volets par exemple.