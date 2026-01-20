 Aller au contenu principal
En Haute-Loire, une galette des rois peut vous faire gagner un diamant d’une valeur de près de 2 000 euros
information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/01/2026 à 11:51
Temps de lecture: 1 min

Fin janvier, un tirage au sort sera organisé entre les trois gagnants pour décerner le grand vainqueur du bijou. (jackmac34 / Pixabay)

Un couple de boulangers de Haute-Loire a caché trois fèves particulières dans ses galettes des rois. L'une d'elles permettra au gagnant de remporter un bijou avec un diamant d'une valeur de 1 990 euros.

Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, une boulangerie offre à ses clients la possibilité de gagner un bijou d'une valeur de 1 990 euros. En ce mois de janvier, période de la galette des rois, la boulangerie Maison M s'est en effet associée à la bijouterie Descours pour gâter les gourmands, rapporte L'Éveil de Haute-Loire .

Ainsi, jusqu'à la fin du mois, trois fèves qui ont la forme d'une couronne dorée vont être ou ont été glissées dans les galettes frangipane. Fin janvier, un tirage au sort sera organisé entre les trois gagnants pour décerner le grand vainqueur d'un collier en or 18 carats orné d'un diamant solitaire d'un carat serti quatre griffes. Les deux autres personnes gagneront un brunch à la boulangerie.

Une des trois fèves déjà trouvée

Ce gros lot attire les clients. « On observe une hausse de 10 à 15 % des ventes » , a commenté auprès du Parisien Pierre-Alain Muller, le boulanger à l'origine avec sa femme de cette initiative. Les deux commerçants ont aussi remarqué que les clients qui repartent avec leur frangipane ne sont pas des habitués. Preuve notamment que la publicité sur les réseaux a fonctionné.

« On sent que les budgets sont contraints. Si on peut mettre un peu de paillettes dans la vie des gens, ce sera notre contribution » , explique le boulanger, qui espère apporter un peu de joie à ses clients. D'après Le Parisien , une des trois fèves a déjà été trouvée. Un client s'est fait connaître lundi 19 janvier.

