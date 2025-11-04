Des SMS aux réseaux sociaux, comment le numérique transforme le dialogue entre parents et enfants

9 ans et 9 mois, c'est l'âge moyen d'acquisition du premier téléphone portable en France. (crédit : Adobe Stock)

Les outils numériques font aujourd'hui partie intégrante du quotidien et amènent les enfants à avoir de nouvelles expériences et à se développer dans de nouveaux environnements. La place de ces technologies dans les interactions familiales peut varier en fonction d'un certain nombre d'éléments, tels que la qualité des liens, la dynamique familiale, l'environnement de vie de la famille, le stress des parents, l'âge de l'enfant et de l'adolescent…

Ces outils peuvent créer des obstacles à la communication, ce que les recherches étudient notamment à travers le concept de technoférence, au cours de la petite enfance et de l'enfance notamment. Mais ils peuvent aussi constituer de nouveaux canaux d'échanges, soutenant les échanges parent-enfant.

Cela peut se faire par exemple à travers le co-visionnage de contenus: regarder un dessin animé avec son enfant, faire une activité interactive sur tablette, lire des livres numériques… Les parents commentent alors ce que l'enfant voit et peuvent stimuler son attention, sa curiosité et son vocabulaire (même si pour ce dernier point, les résultats de la recherche ne vont pas tous dans le même sens…).

L'âge du premier smartphone

La place des écrans dans la famille évolue à mesure que l'enfant grandit. 9 ans et 9 mois, c'est l'âge moyen d'acquisition du premier téléphone portable en France. Et on peut dire que cette acquisition amène un tournant dans la vie et la communication au sein de la famille.

C'est souvent lorsque les jeunes commencent à avoir plus d'autonomie que les parents envisagent de leur offrir un smartphone. En effet, les parents souhaitent assurer la sécurité de leur enfant, le téléphone leur permettant de rester en contact avec leur enfant en cas d'urgence ou de besoin. Mais l'outil favorise aussi le développement de leur autonomisation et son acquisition est une véritable étape développementale.

Néanmoins, la communication parent-enfant est aussi une motivation à cet achat, au-delà de l'aspect uniquement lié à la sécurité. La possibilité de pouvoir joindre ses parents ou d'être joints par eux à tout instant permet aux jeunes adolescents d'agrandir leur champ d'exploration, d'aller à la découverte du monde.

Les outils numériques comme soutiens à la communication

Comme évoqué précédemment, la communication via les outils numériques s'est accrue à mesure que les préadolescents en étaient équipés. On pourrait même dire qu'elle s'est banalisée. Son atout réside dans l'instantanéité, pour transmettre rapidement une information ou faire une demande à l'autre, partager un moment vécu ou des états émotionnels, gérer une situation conflictuelle, favorisant ainsi un sentiment de proximité.

Échanger par messagerie ou par les réseaux sociaux peut aussi être parfois un moyen de se dire les choses plus facilement. Il pourrait ainsi être plus aisé pour certains adolescents de faire passer des messages à leur parent de façon plus ou moins «déguisée», par l'intermédiaire du partage de posts sur les réseaux sociaux, ou d'envoi d'émojis pour traduire leurs émotions.

Le partage de publications en ligne peut aussi être une façon pour les parents d'aborder des sujets perçus comme sensibles ou tabous en fonction des familles, par exemple le rapport au corps, la découverte de la sexualité. La communication parent-adolescent peut ainsi être soutenue par les outils numériques, et cela de plus en plus à mesure que l'adolescent grandit et s'éloigne physiquement de ses parents.

Des échanges en face à face incontournables

Sans s'y limiter, les échanges entre les parents et les enfants passent de plus en plus par une messagerie, à l'instar de ce qu'on observe dans tout type de relations. Pour autant, bien que pratique lorsqu'on ne se trouve pas en présence de l'autre, ce mode de communication pourrait aller en l'encontre de la qualité des interactions.

Des échanges passant essentiellement par les outils numériques peuvent donner au parent le sentiment d'être proche de son enfant, sans que la relation soit vraiment sécure, avec peu de possibilités d'échanges en face-à-face. En effet, un niveau important d'interactions via les outils numériques peut correspondre à une relation d'attachement où les émotions sont difficiles à partager et exprimer directement.

Par ailleurs, les interactions par messageries instantanées ou SMS sont généralement brèves. Elles ne sont donc pas comparables avec un échange en face-à-face où parent comme enfant peuvent s'engager dans des conversations plus approfondies, étayées par les comportements non verbaux de l'autre qui peuvent renseigner sur ses états émotionnels.

Des codes de conversation à acquérir

Outre la qualité de la relation parent-enfant, le type de communication présent dans la famille pourrait jouer sur l'usage plus ou moins important des outils numériques. Par exemple, dans les familles «tournées vers les échanges, les conversations», les adolescents y auraient plus facilement recours pour échanger avec leurs parents que ceux issus d'une famille peu orientée vers les discussions.

Les adolescents communiqueraient aussi via téléphone ou messagerie davantage avec leur mère qu'avec leur père, dans les familles bi- comme monoparentales, reproduisant ce que l'on peut observer dans les interactions «en personne».

Pour ce qui est du motif de communication, il semblerait que les adolescents, lorsqu'ils ont le choix, auraient une préférence pour les interactions par messages pour des questions logistiques, d'organisation, de planification. En revanche, s'ils souhaitent exprimer des émotions ou rechercher du soutien, ils se tournent plutôt vers des appels téléphoniques. Les échanges verbaux permettraient en effet un meilleur partage des émotions et un plus grand sentiment de proximité.

Même si les services de messagerie occupent une part grandissante dans les échanges parent-enfant, les échanges en face-à-face (et les appels téléphoniques pour les plus jeunes mais pas les adolescents) restent malgré tout prépondérants.

Les échanges textuels sont importants en ce sens qu'ils participent au processus d'autonomisation des jeunes ainsi qu'à leur apprentissage des échanges dans les environnements virtuels. Ils peuvent ainsi acquérir certains codes conversationnels qui peuvent être différents des codes en vigueur dans les échanges «en personne», par exemple, prendre conscience que la personne qu'on essaie de contacter par téléphone ou message peut ne pas être disponible en même temps, apprendre à respecter les moments où on peut contacter une personne ou pas en fonction du type de communication…

Par Marie Danet (Maîtresse de conférence en psychologie - HDR, Université de Lille)

