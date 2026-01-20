Dans cette supérette de Gironde, une remise de 20 % est accordée aux clients qui payent en bitcoin

Pour permettre ces paiements, le commerçant s’appuie sur le réseau Lightning Network. (MichaelWuensch / Pixabay)

Depuis novembre 2024, les clients du Carrefour Express d’Arcachon Chapelle (Gironde) peuvent payer leurs courses en bitcoin. Une option désormais encouragée par le gérant du magasin, Christophe Martinez, qui propose depuis quelques semaines une remise de 20 % pour tout achat réglé en cryptomonnaie, rapporte ICI Gironde .

Une initiative assumée mais isolée

Le commerçant revendique ouvertement l'initiative. Dans une vidéo publiée sur TikTok , il explique : « Je ne veux plus d'une monnaie qui se dévalue au fil du temps. Toi non plus d'ailleurs. » Et d’ajouter : « En tant que commerçant, je veux voir loin et je veux rester ancré durablement dans le quartier. »

Christophe Martinez dit croire fermement à l’avenir du bitcoin. « J'ai des convictions très fortes sur le bitcoin par rapport aux monnaies traditionnelles. La solution de Satoshi Nakamoto (le fondateur du bitcoin, NDLR) est une solution mondiale. J'ai envie de démocratiser cela en France » , a-t-il confié à BFM Crypto .

De rares paiements en bitcoin

Pour permettre ces paiements, le commerçant s’appuie sur le réseau Lightning Network, un système qui permet d’envoyer et de recevoir des bitcoins sans passer à chaque fois par la blockchain principale. Il a été conçu pour accélérer les transactions et en réduire les coûts, tout en conservant les principes fondamentaux du bitcoin, comme la décentralisation et le contrôle direct de ses fonds.

L’initiative reste toutefois limitée. À ce jour, huit enseignes du groupe acceptent les paiements en bitcoin, mais le Carrefour Express d’Arcachon est le seul à en faire la promotion en magasin. Dans les faits, ces paiements ne représentaient que 0,01 % du chiffre d’affaires du commerce l’an dernier. Une adoption encore marginale, qui s’explique aussi par une faible détention de cryptomonnaies : selon les estimations, seuls 10 % des Français en possèdent.