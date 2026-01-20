 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dans cette supérette de Gironde, une remise de 20 % est accordée aux clients qui payent en bitcoin
information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/01/2026 à 13:13
Temps de lecture: 1 min

Pour permettre ces paiements, le commerçant s’appuie sur le réseau Lightning Network. (MichaelWuensch / Pixabay)

Pour permettre ces paiements, le commerçant s’appuie sur le réseau Lightning Network. (MichaelWuensch / Pixabay)

À Arcachon (Gironde), un magasin de l'enseigne Carrefour Express encourage depuis le mois de décembre les paiements en bitcoin , allant jusqu’à proposer une remise de 20 % à ses clients. Une initiative portée par le gérant du magasin, convaincu du potentiel des cryptomonnaies, mais qui reste encore très marginale en France.

Depuis novembre 2024, les clients du Carrefour Express d’Arcachon Chapelle (Gironde) peuvent payer leurs courses en bitcoin. Une option désormais encouragée par le gérant du magasin, Christophe Martinez, qui propose depuis quelques semaines une remise de 20 % pour tout achat réglé en cryptomonnaie, rapporte ICI Gironde .

Une initiative assumée mais isolée

Le commerçant revendique ouvertement l'initiative. Dans une vidéo publiée sur TikTok , il explique : « Je ne veux plus d'une monnaie qui se dévalue au fil du temps. Toi non plus d'ailleurs. » Et d’ajouter : « En tant que commerçant, je veux voir loin et je veux rester ancré durablement dans le quartier. »

Christophe Martinez dit croire fermement à l’avenir du bitcoin. « J'ai des convictions très fortes sur le bitcoin par rapport aux monnaies traditionnelles. La solution de Satoshi Nakamoto (le fondateur du bitcoin, NDLR) est une solution mondiale. J'ai envie de démocratiser cela en France » , a-t-il confié à BFM Crypto .

De rares paiements en bitcoin

Pour permettre ces paiements, le commerçant s’appuie sur le réseau Lightning Network, un système qui permet d’envoyer et de recevoir des bitcoins sans passer à chaque fois par la blockchain principale. Il a été conçu pour accélérer les transactions et en réduire les coûts, tout en conservant les principes fondamentaux du bitcoin, comme la décentralisation et le contrôle direct de ses fonds.

L’initiative reste toutefois limitée. À ce jour, huit enseignes du groupe acceptent les paiements en bitcoin, mais le Carrefour Express d’Arcachon est le seul à en faire la promotion en magasin. Dans les faits, ces paiements ne représentaient que 0,01 % du chiffre d’affaires du commerce l’an dernier. Une adoption encore marginale, qui s’explique aussi par une faible détention de cryptomonnaies : selon les estimations, seuls 10 % des Français en possèdent.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Les experts en éducation réfléchissent à la manière de faire un bon usage des technologies d'écriture fondées sur l'IA. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Comment ChatGPT sape la motivation à écrire et penser par soi-même
    information fournie par The Conversation 20.01.2026 12:00 

    Les étudiants qui ont recours à l'IA ne risquent-ils pas de perdre certaines habitudes d'écriture précieuses pour leur réflexion et leur créativité? Ils sont conscients que les nouveaux outils peuvent modifier leur style et il leur arrive de se sentir dépossédés ... Lire la suite

  • Fin janvier, un tirage au sort sera organisé entre les trois gagnants pour décerner le grand vainqueur du bijou. (jackmac34 / Pixabay)
    En Haute-Loire, une galette des rois peut vous faire gagner un diamant d’une valeur de près de 2 000 euros
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 20.01.2026 11:51 

    Un couple de boulangers de Haute-Loire a caché trois fèves particulières dans ses galettes des rois. L'une d'elles permettra au gagnant de remporter un bijou avec un diamant d'une valeur de 1 990 euros. Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, une boulangerie offre à ses ... Lire la suite

  • Voyages aux États-Unis : des coûts en forte hausse en 2026
    Voyages aux États-Unis : des coûts en forte hausse en 2026
    information fournie par BoursoBank Clients 20.01.2026 08:30 

    Le rêve américain risque de devenir plus cher pour les touristes français. Entre la hausse du prix de l'ESTA et le triplement du pass pour les parcs nationaux, voyager aux États-Unis en 2026 impliquera un budget plus conséquent, en particulier pour les familles ... Lire la suite

  • Une réforme du gouvernement prévoir d’élargir les modalités d’utilisation des tickets restaurant.
    Comment utiliser vos tickets restaurant pour payer vos courses?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 20.01.2026 08:30 

    Plus de 5,5 millions de salariés bénéficient aujourd'hui de tickets restaurant attribués par leur employeur. Un projet de réforme porté par le ministère du Commerce entend renforcer leur utilité en élargissant les possibilités d'utilisation, avec un objectif clair: ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank