Crous : le repas à 1 € élargi, voici à quelle date tous les étudiants pourront en bénéficier

A partir du 4 mai 2026, tous les étudiants pourront manger pour 1 euro au Crous. (illustration) (Pixabay / StockSnap)

Mis en place en 2020 pour les boursiers et les plus précaires, le repas à 1 euro va être généralisé à tous les étudiants. A partir du 4 mai prochain, ils pourront bénéficier de ce coup de pouce dans l’ensemble des restaurants Crous (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) et ses points de vente, indique le Service public . Le dispositif sera accessible à toutes les personnes disposant d'une carte d'étudiant, d’une carte d’étudiant des métiers (apprentis et alternants), aux doctorants et aux volontaires engagés dans une mission de service civique.

Concrètement, les bénéficiaires pourront accéder à un repas à 1 euro par service, le midi et le soir, si les restaurants U sont ouverts. Ils auront accès à un plat principal et, au plus, à deux « périphériques » (entrée, fromage, dessert, fruit...). L'étudiant pourra ajouter des suppléments, qu'il faudra payer.

Posséder un compte Izly

Actuellement, les étudiants qui n'étaient pas concernés par la mesure devaient régler 3,30 euros par repas au Crous. Cette généralisation du dispositif représente une enveloppe de 50 millions d'euros pour l'État.

L'administration rappelle qu'il est indispensable de posséder un compte Izly à jour, afin de justifier de son statut auprès du restaurant. Il est également recommandé de payer directement avec l'application pour un passage en caisse plus rapide et plus fluide, alors que les Crous s'attendent à un afflux plus important dès le 4 mai.