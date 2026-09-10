Concerts de Céline Dion : les prix explosent dans les hôtels parisiens, mais deux dates restent plus abordables

Des augmentations annuelles allant de 29 à 50 % ont été constatées pour la majorité des nuitées entre le 12 septembre et le 26 octobre. Illustration. (Free-Photos / Pixabay)

L'engouement autour des concerts de Céline Dion à Paris, prévus à partir de ce samedi 12 septembre 2026, profite grandement au secteur de l’hôtellerie. Les établissements d’hébergement ont été pris d'assaut pour la période concernée et les tarifs ont bondi en flèche, rapporte BFM Business .

29 à 50 % d'augmentation par rapport à 2025

Les recherches en ligne correspondant aux dates de concerts de Céline Dion ont grimpé de 49 % entre le 30 mars et le 18 août, d'après les données d'Hotels.com. Les touristes les plus représentés sont surtout les Canadiens et les Américains, et dans une moindre mesure, les Britanniques et les Brésiliens. Des chiffres qui confortent « le rôle croissant du tourisme musical dans l’activité hôtelière de la capitale, portée tant par les fans français que par les visiteurs du monde entier » , selon un porte-parole de l'entreprise.

Cette affluence a cependant entraîné une hausse significative des tarifs pour cette période. Des augmentations annuelles allant de 29 à 50 % ont été constatées pour la majorité des nuitées entre le 12 septembre et le 26 octobre, selon Kayak.fr. Le prix le plus élevé a été relevé à la date du mercredi 30 septembre et s'établit à 291 euros en moyenne, soit 24 % de plus qu'en 2025. D'après le moteur de recherche, ces tarifs onéreux coïncident généralement avec « les 10 dates annoncées lors de l'annonce initiale du 30 mars, parties en quelques heures » .

Deux dates moins chères

Face à une demande exceptionnelle, six concerts supplémentaires ont été ajoutés le 7 avril. Mais contre toute attente, deux de ces nouvelles dates affichent des hébergements à des prix inférieurs à l'année dernière. Il s'agit de la nuitée du 3 octobre, proposée à 200 euros en moyenne (-14 %) et celle du 17 octobre, à 182 euros (-12 %). Ce sont « les options les plus accessibles pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur hôtel » , précise Kayak.

Côté transports, la tendance est similaire. SNCF Connect constate « une dynamique positive de ventes de billets de train par rapport à l'an dernier » . Une hausse particulièrement visible sur les trajets à destination de Paris à l'approche du week-end des 27 et 28 septembre, portée par la venue de Céline Dion, mais aussi celle du pape. Selon les données arrêtées au 3 septembre, les ventes de billets vers la capitale augmentent ainsi de 36 % pour le 25 septembre et de 39 % pour le 26 septembre.