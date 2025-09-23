« Bonus batterie » de 1 000 euros pour les voitures électriques : la liste surprenante des modèles éligibles

L'Ademe a dévoilé courant septembre la liste des véhicules électriques éligibles au nouveau bonus batterie avec quelques surprises. (illustration) (Pixabay / Hans Rohmann)

À partir du 1er octobre 2025, les Français souhaitant acheter une voiture électrique pourront bénéficier d’une nouvelle aide de 1 000 euros si le véhicule est doté d’une batterie produite en Europe. Cette prime est cumulable avec le bonus écologique déjà en place, afin de soutenir la production européenne.

Si ce nouveau dispositif, annoncé par le gouvernement il y a quelques jours, paraît clair, la liste des modèles concernés, dévoilée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) le 17 septembre dernier, est en revanche un peu plus surprenante, rapporte BFMTV . Elle inclut en effet des modèles a priori trop chers pour être éligibles (l’aide se limitant aux véhicules coûtant moins de 47 000 euros) ou qui ne sont plus produits, alors même que la prime ne s’applique qu’aux véhicules neufs.

Véhicules trop chers et batteries produites en Asie

C’est le cas notamment de la Renault Zoé, de la Smart Fortwo EQ et de certains modèles Volkswagen. À l’inverse, la Renault 5, actuellement classée parmi les meilleures ventes de voitures électriques, n’apparaît pas dans la liste. Autre incohérence : le DS Numéro 8, du groupe Stellantis, est éligible alors que ses prix démarrent à 57 000 euros. Plus surprenant encore, le Tesla Model Y figure dans la liste alors que ses batteries sont produites en Asie.

Les foyers français pourront en revanche se tourner vers deux modèles relativement abordables : la Citroën ë-C3 (à partir de 23 300 euros hors aides) et la Peugeot e-208 (27 600 euros). Deux véhicules aujourd’hui bien classés dans les ventes et qui deviendront encore plus accessibles grâce à ce nouveau coup de pouce.