Arnaques : attention à ces faux sites Alinéa et Minelli et leurs prétendues promotions allant jusqu’à -90 %

Ces arnaques, qui ont pour but de dérober les données bancaires des victimes, ne sont pas nouvelles et avaient déjà été signalées au mois de juin. Illustration. (Rupixen / Pixabay)

Deux enseignes de magasins ont récemment vu leurs identités usurpées dans le cadre d'escroqueries en ligne. Comme le rapporte la radio Ici , ce jeudi 15 octobre 2026, des sites malveillants se font passer pour les entreprises Minelli et Alinéa, des boutiques spécialisées respectivement dans la vente de chaussures et l'ameublement.

De faux rabais à saisir soi-disant en urgence

Des plateformes frauduleuses reprenant le logo d'Alinéa font croire à une opération spéciale dans le cadre de la « fermeture de la boutique » . Elles affichent notamment des mentions telles que : « liquidation jusqu'à -90%, livraison offerte dès 70 euros, derniers jours, stocks limités. » Sauf qu'en réalité, les établissements Alinéa sont fermés depuis le mois de mars.

Sur son site officiel, la marque ne permet pas actuellement de passer commande et précise simplement qu'un « nouveau chapitre s'ouvre bientôt » . « Dans l’attente de notre réouverture, restez vigilants face aux autres sites utilisant illégalement la marque Alinéa » , peut-on notamment lire sur sa page d'accueil.

Des adresses trompeuses

Des annonces similaires ont également été repérées sur de fausses boutiques Minelli : « Jusqu'à -80% sur toutes les chaussures Minelli. Dernières ventes, tout doit partir » . Là encore, la véritable enseigne a mis fin aux commandes en ligne après son placement en redressement judiciaire il y a déjà plusieurs mois. Par ailleurs, son véritable site Internet est actuellement hors service.

Ces arnaques, qui ont pour but de dérober les données bancaires des victimes, ne sont pourtant pas nouvelles et avaient déjà été signalées au mois de juin. Certains sites frauduleux ont disparu depuis, mais d'autres ont vu le jour. Il s'agit notamment de « alinea-france-official.com » , « alineaoffical.com » , « alinea-officialfrance.com » ou encore « minelli-officiel.com » , liste Signal Arnaques. Des escroqueries bien rodées puisque ces plateformes reprennent les noms, logos et identités visuelles des véritables boutiques.

Les personnes qui auraient effectué un paiement sur l'une de ces plateformes sont invitées à contacter rapidement leur banque pour faire opposition sur leur carte bleue. Il est également conseillé de signaler les faits sur Signal conso.