Apple augmente fortement le prix des iPhone, jusqu’à 150 euros de plus pour certains modèles

Jusque-là, Apple avait réussi à contenir la flambée des prix des composants informatiques en la répercutant sur ses autres appareils. Illustration. (Matcuz / Pixabay)

Apple a décidé d'augmenter les tarifs de ses smartphones, à quelques semaines de la sortie de l'iPhone 18 Pro. Comme le rapporte BFM Tech , l'iPhone 17 et l'iPhone Air coûtent désormais 100 à 150 euros plus chers. La marque à la pomme est fortement impactée par la hausse des prix des composants informatiques, provoquée par le secteur de l'intelligence artificielle.

De 969 à 1.119 euros

Jusque-là, Apple avait réussi à contenir cette flambée en la répercutant sur ses autres appareils. Ce sont donc les Mac, iPad et Homepod qui avaient vu leur tarif grimper le 25 juin dernier. Plus de deux mois plus tard, l'entreprise a finalement dû se résoudre à faire de même pour les iPhone.

Commercialisé auparavant à partir de 969 euros, l'iPhone 17 est désormais vendu dès 1.119 euros, soit 150 euros de plus. La hausse est identique concernant l'iPhone 17e, la version simplifiée, dont le prix de départ est passé de 719 à 869 euros. L'iPhone Air, le modèle fin de la marque, voit quant à lui son tarif de base atteindre les 1.329 euros, contre 1.229 à l'origine. L'iPhone 16, smartphone de la gamme précédente, est aujourd'hui affiché à partir de 1.019 euros.

D'autres entreprises concernées

Le cas d'Apple n'est toutefois pas isolé. Les autres fabricants de smartphones et d'autres entreprises de la tech ont revu leurs prix à la hausse ces derniers temps. Depuis le 1er août, la Xbox Series se vend 100 à 200 euros plus cher, tandis que la Nintendo Switch 2 a augmenté de 30 euros depuis le 1er septembre.