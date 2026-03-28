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Aides sur les carburants, ponctualité aérienne et trains low-cost pour Amsterdam
information fournie par BoursoBank Clients•28/03/2026 à 09:00
Au programme de ce JT : les annonces imminentes du gouvernement pour aider les "gros rouleurs" face à la flambée des prix à la pompe, le palmarès mondial des compagnies aériennes et des aéroports les plus ponctuels, et enfin l'arrivée de la start-up GoVolta qui promet des trajets en train Paris-Amsterdam pour seulement 50 euros.
information fournie par The Conversation•28.03.2026•08:30•
Les activités culturelles et sportives ainsi que les départs en séjour collectif sont marqués par de profondes disparités sociales. La dernière enquête de l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, ou Ovlej, le confirme. Mais les données ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•27.03.2026•16:10•
Adopté en 1975 en France, le changement d'heure avait originellement pour but de réduire les factures d'énergie des ménages. Mais aujourd'hui, il aurait en réalité plus tendance à les augmenter, d'autant que l'éclairage ne constitue plus un poste de dépense significatif. ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•27.03.2026•15:56•
Face au risque de pénurie dans les stations-services, le gouvernement a exceptionnellement autorisé jusqu'au 31 mars la vente d'un gazole non-conforme aux normes européennes. Ce carburant, moins résistant au froid, pourrait entraîner des difficultés de démarrage ...
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information fournie par The Conversation•27.03.2026•08:30•
Comment expliquer que les tables étoilées se multiplient dans les stations de haute montagne? Parallèlement à la nécessité de diversifier les options destinées à une clientèle fortunée dans le contexte du réchauffement climatique (la neige se fait plus rare), cette ...
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