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Aides sur les carburants, ponctualité aérienne et trains low-cost pour Amsterdam
information fournie par BoursoBank Clients 28/03/2026 à 09:00

Au programme de ce JT : les annonces imminentes du gouvernement pour aider les "gros rouleurs" face à la flambée des prix à la pompe, le palmarès mondial des compagnies aériennes et des aéroports les plus ponctuels, et enfin l'arrivée de la start-up GoVolta qui promet des trajets en train Paris-Amsterdam pour seulement 50 euros.

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