Près de 25% des femmes françaises sont prêtes à entreprendre, et vous ?

information fournie par BoursoBank • 21/04/2026 à 08:00

Près d'un quart des Françaises sont partantes pour l'aventure entrepreneuriale : mais à quelles conditions ? (Crédits photo : Adobe Stock)

D'après la 4e édition du Baromètre «Les femmes et la création d'entreprise» réalisée par Opinion Way pour France Active et la Fédération bancaire française, 1 femme sur 4 ressent l'envie de franchir le cap de la création d'entreprise, tout en étant consciente des freins pouvant entraver son projet. Quelles sont les clés à la disposition des femmes pour oser davantage créer leur entreprise, en minimisant la prise de risques ?

Quelles sont les intentions de créer sa boîte au féminin ?

L'élan entrepreneurial gagne du terrain chez les femmes : 24% pensent créer leur entreprise, un taux qui monte à 32% chez les moins de 60 ans. Ce mouvement est surtout tiré par la recherche d'épanouissement : 56% d'entre elles veulent davantage de sens et 52% souhaitent donner vie à une idée personnelle.

Chez les moins de 35 ans, la démarche répond aussi à l'urgence économique : 34% y voient une issue à la précarité. Mais la confiance s'érode : 49% privilégient désormais le salariat, plus sécurisé.

Quels obstacles limitent encore les femmes dans l'entrepreneuriat ?

Malgré une envie d'entreprendre en hausse, les femmes se heurtent à des inquiétudes très répandues : 84% d'entre elles entrevoient au moins un obstacle à la création. Ils sont d'abord conjoncturels et psychologiques, sur fond de confiance dégradée.

La contrainte financière comme premier frein

Pour 1/3 des Françaises, le fait de ne pas disposer d'une mise de départ suffisante ou d'un accès au financement (pour 27% des sondées) peut constituer un réel blocage à l'entrepreneuriat.

Un sentiment de culpabilité par rapport à son rôle dans le foyer

Pour une femme sur trois, il y a une vraie crainte de mener à bien un projet, compte tenu de ses charges familiales habituelles, qui la rendent essentielle dans la sphère privée.

La peur de se lancer… et d'échouer !

La peur de ne pas réussir apparaît chez 1 personne sur 3. S'ajoute la complexité administrative liée au montage et à la vie de la structure (citée dans 29% des cas), qui ne fait que repousser la prise de décision.

Comment motiver les femmes dans la création d'entreprise ?

Face aux difficultés rencontrées ou pressenties, les femmes aspirent à 3 objectifs facilitateurs de leur projet d'entrepreneuriat :

Un rééquilibrage de la vie pro/perso (et des tâches associées)

49% des femmes jugent essentielle une meilleure répartition des tâches domestiques et familiales (contre 39% des hommes), et 49% réclament davantage de solutions pour mieux concilier chaque jour vie professionnelle et vie personnelle.

Un passage rapide au mode exécution !

Quand on est entrepreneur, on a souvent plein d'idées et on ne souhaite pas être bloqué par des formalités parfois complexes. La simplification administrative s'impose d'ailleurs comme une priorité pour 53% des Français. Du concret et un gain de temps dans la création d'entreprise, voici ce qu'attendent les femmes entrepreneuses.

Le saviez-vous ? Chez BoursoBank, on a conscience que votre temps est précieux : aussi, devenir client se fait en quelques clics avec un accès direct aux offres dédiées aux pros, dont The Corner Business pour des économies immédiates sur des produits et services utiles au quotidien.

Des dispositifs de formation et d'accompagnement

42% des femmes plébiscitent l'accompagnement, le mentorat et la formation. Ces programmes enrichissants atténuent l'effet de solitude et renforcent la maîtrise d'un ou de plusieurs domaines de compétences nécessaires pour ce nouveau rôle d'indépendant.

Y a-t-il des règles d'or pour réussir en tant qu'indépendante ?

Comme le formule Fanny Gerome, directrice générale adjointe de France Active, il existe des actions simples qui sont de vrais facteurs clés de succès pour entreprendre au féminin.

Évoluer au sein d'un réseau positif et inspirant

S'entourer tôt d'experts et échanger avec des pairs ou des conseillers aident à confronter ses idées, à les clarifier et à gagner en confiance. Ne pas rester seule favorisera l'émergence d'idées constructives.

Établir un business plan et trouver des sources fiables de financement

Repérer les dispositifs, comprendre les aides et garanties (et leurs conditions d'attribution), et oser contacter des interlocuteurs pour bâtir un plan solide et dynamique, intégrant plusieurs scénarios (prudent, réaliste et ambitieux).

Assumer son projet pro sans le dénigrer

La légitimité s'acquiert dans le temps et n'est pas un préalable à l'action. Oser se lancer avec tout ce que cela comporte d'inconnu est la première étape vers la création d'entreprise. Le droit à l'erreur fait partie de l'expérience d'indépendant et peut contribuer à réorienter le projet initial en élargissant, par exemple, sa cible, en redéfinissant son offre ou son périmètre d'intervention.

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L'envie d'entreprendre est très présente chez les femmes qui y voient un gain d'autonomie, une forme de reconnaissance et une source potentielle de revenus. Des leviers existent pour les aider à construire leur projet sereinement, en mettant toutes les chances de leur côté.

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