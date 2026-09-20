Ces 8 expressions françaises qui vous racontent l’histoire de la banque

Etes-vous incollable sur les étapes fondatrices de la banque en France ? (Crédit Adobe Stock)

Parler d'argent, de monnaie, d'espèces, de billets, d'économies ou d'emprunt, c'est employer des mots qui ont souvent un riche passé remontant à plusieurs siècles. Voici un petit parcours chronologique sur la banque, de la table du changeur au compte bancaire au format numérique.

XIIe-XIIIe siècles : pourquoi la banque a-t-elle commencé sur un banc ?

Le mot banque vient de l'italien banca, qui signifie «banc» ou «comptoir». Au Moyen Âge, notamment dans les grandes foires européennes, les changeurs s'installent sur des bancs pour peser les pièces, vérifier leur valeur et convertir les monnaies. Le banquier naît donc d'une image très concrète : un professionnel assis à son comptoir.

Le saviez-vous ? La plus vieille banque au monde encore en activité est la Banca Monte dei Paschi à Sienne en Italie, créée en 1472 sous le nom de Monte Pio.

XVe-XVIe siècles : que signifie vraiment «faire banqueroute» ?

L'expression vient de l'italien banca rotta, le «banc rompu». Elle désigne la faillite d'un marchand ou d'un banquier incapable de payer ses dettes. L'image est spectaculaire, mais elle rappelle surtout une réalité essentielle : la banque repose depuis ses origines sur la confiance et la capacité à honorer ses engagements.

Ancien Régime : pourquoi veut-on de la «monnaie sonnante et trébuchante» ?

Avant les paiements électroniques, la vraie richesse tient dans la pièce métallique. Une monnaie sonnante rend un son net ; trébuchante renvoie au trébuchet, petite balance utilisée pour contrôler le poids des pièces par les changeurs (ancêtres des banquiers), qui échangeaient différentes monnaies sur les foires et places marchandes.

L'expression désigne donc des espèces bien réelles, vérifiées et comptées avec soin. Une formule imagée qui parle encore aux épargnants attachés au concret.

XVIIe siècle : en quoi «payer comptant» rassure-t-il la population ?

«Payer comptant», c'est régler immédiatement, sans crédit. Le mot vient de l'idée de compter les pièces sur-le-champ. L'expression oppose le paiement immédiat à l'emprunt ou au paiement différé. En finances personnelles, elle reste parlante : payer comptant, c'est ne pas engager ses revenus futurs en évitant les dettes.

XVIIe-XVIIIe siècles : «tenir la banque» dans un établissement financier mais pas que…

Dans certains jeux d'argent, le banquier n'est pas le professionnel de l'agence bancaire, mais celui qui tient la banque, c'est-à-dire la caisse contre laquelle les joueurs misent. L'expression est intéressante car elle montre que le mot banque a longtemps désigné à la fois un comptoir financier, une caisse de jeu et, plus tard, une institution. «Tenir la banque», c'est donc gérer les fonds communs, une image assez parlante pour qui suit ses économies, ses espèces ou ses placements.

1716-1800 : quand le «billet de banque» change la donne

En France, l'expérience de la Banque générale de John Law en 1716, devenue Banque royale en 1718, popularise l'usage du papier-monnaie. La Banque de France, créée en 1800, consolide ensuite le rôle du billet de banque. L'expression marque alors une révolution : la valeur fiduciaire circule désormais aussi sous forme de papier garanti par une institution.

Les premières coupures de billets imprimés par la Banque de France sont de 500 francs et 1.000 francs ; il s'agit de montants très élevés pour l'époque : le billet n'est pas encore un moyen de paiement du quotidien, mais plutôt un instrument destiné aux grosses transactions, aux commerçants et aux financiers.

XIXe-XXe siècles : que signifie «mettre son argent au coffre» ?

«Mettre au coffre» ou «garder au coffre» signifie placer quelque chose en lieu sûr. Dans un contexte financier, cela renvoie aux coffres privés ou bancaires où l'on conserve des billets, des titres, de l'or, des actes notariés ou des objets précieux.

L'expression est intéressante pour parler de l'évolution de l'épargne : autrefois, sécuriser ses économies pouvait signifier les conserver physiquement ; aujourd'hui, la sécurité passe aussi par la garantie des dépôts, les comptes-titres, l'assurance-vie ou la diversification des placements.

Une date clé : en France, c'est en 1965 que les femmes mariées obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire à leur nom sans l'autorisation de leur mari : réaliser seule ses opérations bancaires devient alors un symbole de liberté pour les femmes souhaitant accéder à une indépendance bancaire et financière.

Depuis les années 2000 : on a désormais «sa banque dans la poche» !

Avec les banques en ligne puis les néobanques, l'agence bancaire quitte progressivement le guichet pour l'ordinateur, puis le smartphone. L'expression «avoir sa banque dans la poche» résume bien cette évolution : consulter son solde, suivre ses économies, effectuer un virement, gérer une carte ou demander certains services peut se faire depuis une application mobile qui illustre la dématérialisation des usages bancaires.

On peut aussi parler de «banque sans guichet» ou de «banque 100 % mobile», deux formulations parlantes pour expliquer la distinction entre banque traditionnelle et banque en ligne, ainsi que les avantages de cette dernière : agilité, économies et autonomie !

Du banc médiéval au billet moderne, ces expressions révèlent que la banque est une histoire de confiance, de mesure et d'innovation, qui se poursuit encore aujourd'hui.

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Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank