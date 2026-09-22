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Cyberharcèlement : l’assurance scolaire protège-t-elle votre enfant ?
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information fournie par Boursorama avec LabSense 22/09/2026 à 08:30
Chaque année, l’établissement où est scolarisé votre enfant vous demande une attestation d’assurance scolaire. Mais cette assurance protège-t-elle contre le cyberharcèlement ?

Cyberharcèlement : l’assurance scolaire protège-t-elle votre enfant ? / iStock.com - AntonioGuillem

Cyberharcèlement : l’assurance scolaire protège-t-elle votre enfant ? / iStock.com - AntonioGuillem

Le cyberharcèlement, un phénomène amplifié par l’IA

Comme le relatent les Nations unies, le cyberharcèlement prend de plus en plus d’ampleur. On estime que 15 à 20 % des enfants en seraient victimes. Néanmoins, pour Najat Maalla M’jid, représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la violence à l’encontre des enfants, ils seraient encore plus nombreux. D’après cette dernière, « les progrès rapides et l’accessibilité accrue de l’IA générative transforment le cyberharcèlement, le rendant plus rapide, plus ciblé, plus difficile à détecter et se propageant à grande échelle sur de multiples plateformes ». Pour protéger les enfants, certaines compagnies d’assurance ont décidé d’agir.

Assurance scolaire et cyberharcèlement : votre enfant est-il protégé ?

Pour commencer, rappelons que l’assurance scolaire est facultative sauf pour certaines activités comme les sorties et les séjours. Pour les activités périscolaires, dont la cantine, les organisateurs peuvent l'exiger. Il est toutefois hautement recommandé de souscrire une assurance pour couvrir votre enfant et ses camarades en cas d’accident. En effet, l’assurance scolaire inclut la garantie responsabilité civile et la garantie individuelle accident. En outre, face à la hausse des cas de (cyber)harcèlement, de plus en plus de compagnies proposent des garanties supplémentaires comme une prise en charge des coûts en lien avec un accompagnement psychologique. Les compagnies d’assurance peuvent aussi proposer un accompagnement juridique pour les élèves victimes de cyberharcèlement. Cela peut particulièrement être utile pour faire supprimer des contenus malveillants disponibles en ligne. Des assureurs proposent également une aide pour un soutien scolaire à domicile, voire pour un déménagement quand la situation a pris une telle ampleur que cela devient malheureusement nécessaire. Pour souscrire une assurance scolaire ou demander des garanties supplémentaires, entre autres contre le cyberharcèlement, il vous suffit de contacter votre assureur habituel ou bien une autre compagnie d’assurance. Comparez les offres pour trouver celle qui correspond le plus à vos besoins. Chaque compagnie d’assurance fixe ses propres conditions.

Que faire en cas de cyberharcèlement ?

Votre enfant vous a confié être victime de cyberharcèlement ? Qu’il en ait parlé est une première étape très importante. Sachez qu’il existe plusieurs formes de cyberharcèlement : moral ; sexuel ; scolaire. Dans certains cas, le cyberharcèlement peut être à la fois scolaire et sexuel et même moral. Le harcèlement, qu’il soit en ligne ou non, se caractérise par des faits répétés (insultes fréquentes, menaces…). Pour que l'on puisse parler de harcèlement moral ou scolaire, il faut que l'on constate un changement négatif des conditions de vie de la personne ciblée, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Le harcèlement sexuel, quant à lui, se caractérise par des propos ou comportements répétés qui portent atteinte à la dignité de la victime ou créent à son encontre une « situation intimidante, hostile ou offensante » . Le cyberharcèlement peut tout aussi bien être commis par un ou des élèves que par un enseignant ou tout autre adulte intervenant auprès de votre enfant (agent du périscolaire, par exemple). Si votre enfant est victime de cyberharcèlement, collectez des preuves puis alertez les forces de l’ordre. Vous pouvez aussi composer le 3018.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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