Cartes bancaires pour l'international chez BoursoBank : le comparatif qui vous dit tout !

Quelle carte bancaire BoursoBank est la plus adaptée à votre profil de voyageur ? (Crédit Adobe Stock)

Vous devez bientôt sélectionner la meilleure carte bancaire adaptée à votre voyage à l'international ? Chez BoursoBank, il y a plusieurs options possibles en fonction de vos besoins, de votre budget et de vos attentes. Voici leurs promesses et caractéristiques pour vous aider à bien choisir votre carte bancaire performante à l'étranger, quels que soient le pays et la zone du globe.

Combien coûtent les cartes BoursoBank utilisables à l'international ?

Noms des cartes Tarifs des cartes La carte WELCOME (dont la carte de l'Offre 10-17) : Il s'agit d'une carte Visa gratuite à débit immédiat, accessible sans condition de revenus ni d'octroi, adossée à l'ouverture d'un compte bancaire BoursoBank. À l'étranger, les paiements en devises sont gratuits et illimités partout dans le monde, et les retraits en devises incluent 1 retrait gratuit par mois, puis 1,69% au-delà, ce qui aide à maîtriser les frais bancaires sur le compte en banque. Les plafonds sont modulables en ligne : jusqu'à 5.000 euros de paiements sur 30 jours glissants et jusqu'à 500 euros de retraits sur 7 jours glissants. Les paiements et retraits en euros restent gratuits et illimités. La carte ULTIM : Elle bénéficie d'une attribution 100% gratuite, sans coût ni condition d'octroi en débit immédiat, et son utilisation est sans frais à partir d'un paiement par mois, sans critère de montant. À l'étranger, les paiements en euros et les paiements en devises sont gratuits et illimités, sans mauvaise surprise sur le compte en banque. Les retraits en euros à l'étranger sont aussi gratuits et illimités. Enfin, les retraits en devises au distributeur sont gratuits jusqu'à 3 par mois, puis soumis à des frais facturés au taux de 1,69% au-delà. La carte de l'Offre METAL : Elle est proposée à 9,90 euros par mois (ou 5,90 euros par mois en version dématérialisée), sans exigence d'utilisation minimale. À l'international, les paiements et retraits en euros et en devises sont gratuits et illimités, tout comme l'émission de virements internationaux. Des plafonds sont modulables via l'application : jusqu'à 50.000 euros de paiements sur 30 jours glissants. Pour les retraits, la carte permet jusqu'à 3.000 euros sur 7 jours glissants au distributeur. La carte business de l'offre Bourso Business : En tant que professionnel, vous apprécierez sa gratuité, sous réserve d'un compte en banque gratuit détenu à titre personnel. À l'étranger, les paiements sont gratuits et illimités, en euros comme en devises, pour limiter les frais bancaires sur le compte en banque. Les retraits sont gratuits et illimités en euros, et gratuits en devises jusqu'à 3 fois par mois, puis facturés à un taux de 1,69% au-delà. La carte est à débit immédiat et les plafonds de paiements/retraits prédéfinis par la banque sont paramétrables, avec un plafond de paiement ajustable jusqu'à 20.000 euros pour mieux piloter votre argent.

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Quelles assurances voyages sont incluses dans les cartes BoursoBank ?

Noms des cartes Types d'assurances et d'assistance La carte WELCOME (dont la carte de l'Offre 10-17) : Avec elle, le client bénéficie de l'assurance et de l'assistance jusqu'à 46.000 euros*, notamment en cas d'accident en cours de transport. La carte ULTIM : Elle inclut des assurances et assistances premium* couvrant plusieurs aléas du voyage. Elle propose notamment une garantie de retard des bagages, une garantie perte, vol, détérioration de bagages, ainsi qu'une garantie véhicule de location en cas de vol ou de dommage. Côté protection des personnes, elle prévoit la prise en charge de frais de santé à l'étranger (soumise à conditions), une garantie neige et montagne et une assistance médicale 24h/24 dans le monde entier. La carte de l'Offre METAL : Elle inclut des assurances et assistances voyages ultra premium* pour atténuer les effets d'imprévus survenant avant et pendant le séjour. Elle prévoit notamment une couverture de certains frais médicaux et des garanties annulation, interruption et modification de voyage. D'autres indemnités liées aux bagages et aux séjours aux sports d'hiver viennent complètent ce dispositif, selon les conditions inscrites au contrat*. L'ensemble vise à limiter les dépenses importantes que vous auriez autrement à avancer depuis votre compte en banque. La carte business de l'offre Bourso Business : Si vous êtes indépendant, vous bénéficierez d'assurances et d'assistances premium incluses, dédiées aux voyages professionnels. On y trouve : frais médicaux ou de secours primaire à l'étranger, rapatriement d'urgence, et couverture en cas d'annulation ou de modification du déplacement. Elle prévoit aussi des dédommagements liés au transport et une protection pour le véhicule de location. Si vos missions vous emmènent loin, vous partirez l'esprit plus tranquille*.

Quels autres avantages du quotidien offrent les cartes bancaires BoursoBank ?

Noms des cartes Autres facilités et avantages La carte WELCOME (dont la carte de l'Offre 10-17) : Elle donne accès aux services BoursoBank avec une gestion pratique : notifications, suivi du budget en temps réel et aide en ligne 24/7. La carte peut être ajoutée à Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et Garmin Pay, et il est possible de créer sans frais des cartes virtuelles gratuites pour sécuriser les achats en ligne. Un virement par SMS permet aussi d'envoyer de l'argent à un proche via son numéro de téléphone. La carte ULTIM : Elle présente des avantages orientés voyage tels que les paiements gratuits et illimités à l'étranger, les retraits en devises gratuits jusqu'à 3 par mois, et les assurances/assistances incluses. Elle est aussi flexible avec une version physique ou dématérialisée, et un choix entre débit immédiat ou débit différé (avec la carte physique, sous conditions). Les clients peuvent ajuster dans l'appli les plafonds de paiements (jusqu'à 20.000 euros sur 30 jours glissants) et de retraits (jusqu'à 2.000 euros sur 7 jours glissants, sous conditions*). La carte de l'Offre METAL : Elle propose un cashback versé au crédit du compte en banque chaque mois : 0,2% en euros et 2% en devises, dans la limite de 20 euros par mois (ou équivalent). Elle donne aussi droit à des services inclus comme Cafeyn et à un accès illimité aux contenus exclusifs du journal L'Équipe, ainsi qu'à un système de coupe-file au service client. Les clients peuvent également bénéficier de primes supplémentaires de 10 euros liées aux recommandations. Enfin, Bourso Protect Plus (offert) ajoute une assurance des moyens de paiement (cartes et chèques) et des garanties du quotidien comme la protection des clés/serrures, des appareils et des données personnelles (sous conditions*). La carte business de l'offre Bourso Business : Elle est commercialisée par la banque pour les entrepreneurs en version physique ou dématérialisée, avec possibilité de changer d'avis à tout moment. Elle met en avant des services orientés gestion et sécurité : paiement mobile, sécurisation de la carte, et consultation des numéros et du code. Les plafonds modulables peuvent être ajustés instantanément en ligne, pour adapter la carte aux dépenses professionnelles.

En résumé Quels sont les points communs entre toutes les cartes BoursoBank ? Elles fonctionnent toutes à l'étranger (tous pays confondus). Elles sont pensées avec une optimisation voire une dispense de frais bancaires à l'international et incluent chacune un niveau minimal d'assurances et d'assistance pour protéger, à certaines conditions*, le client lors de ses voyages privés ou professionnels. Concernant la digitalisation et la sécurisation des paiements, toutes les cartes sont disponibles au format Wallet pour les achats en magasin, et en cartes virtuelles gratuites pour les transactions réalisées sur internet. En France comme à l'étranger, le pilotage depuis l'appli permet de faire opposition à la carte, de consulter le code secret oublié et d'ajuster les plafonds en temps réel.

Vous connaissez désormais les points différenciants et propriétés de chaque carte bancaire BoursoBank adaptée à l'international. Selon la fréquence de vos voyages, la nature de votre séjour à l'étranger, l'aspect financier et l'étendue des garanties et services proposés, choisissez la meilleure carte bancaire pour votre mode de vie et votre budget.

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*voir la notice pour le détail des garanties et des exclusions applicables

OSEZ CHANGER POUR BOURSOBANK Pour être acteur de vos économies en 2026, choisissez BoursoBank ! N’attendez plus pour ouvrir un compte bancaire chez BoursoBank. Ce n’est pas un hasard si 8,8 millions de clients l’ont déjà rejointe : banque française, la moins chère pour la 18e année consécutive (1) qui mise pour son développement sur le fait de redonner du pouvoir d’achat à ses clients (frais bancaires gratuits ou minimisés, offres parrainage, remises partenaires ou cashback dans plus de 160 enseignes…). Et tout cela, avec une satisfaction client éprouvée dans leurs opérations réalisées depuis l’appli bancaire : elle est classée 1ère en France et 3e application bancaire mondiale (2).

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(1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com.

(2) Benchmark réalisé par Sia Partners auprès d'un échantillon de 137 banques dans 23 pays différents. BoursoBank est classé 3ème de ce classement Sia Partners 2025 International Mobile Banking Benchmark et obtient donc la reconnaissance de « Digital Leaders». J'ouvre un compte chez BoursoBank