Rentrée connectée : protégez vos ados et leurs équipements avec Bourso Protect

La rentrée scolaire est synonyme de nouveautés et d'autonomie pour chaque adolescent. Entre l'achat du premier smartphone, le renouvellement d'un ordinateur ou d'une tablette, les familles s'équipent pour accompagner le jeune dans son parcours de collégien. Mais comment protéger ses équipements et son identité numérique face aux imprévus ?

Quels sont les risques auxquels votre adolescent est exposé au quotidien ?

À mesure que les adolescents gagnent en indépendance, ils sont confrontés à de nouveaux défis. Malgré leur vigilance, la perte ou le vol d'effets personnels comme les clés, papiers ou portefeuilles peut être une source de stress, surtout si ces objets tombent entre de mauvaises mains.

Pour faire face aux désagréments liés notamment aux moyens de paiement, des assurances comme Bourso Protect proposent une couverture pour le remplacement ou la refabrication des objets perdus ou volés, ainsi qu'une indemnisation en cas de vol d'espèces ou de fraude bancaire.

Concrètement, la garantie peut atteindre 300 euros par sinistre (la perte des papiers et celle des clés comptant pour deux sinistres) et par année d'assurance*. Quant au vol d'espèces au distributeur, le montant est garanti jusqu'à 800 euros par sinistre et par année d'assurance*. Si son moyen de paiement est utilisé à son insu à la suite d'un vol ou d'une fraude, une couverture de 3.000 euros par sinistre et par année d'assurance* pourra s'appliquer.

Comment protéger les équipements numériques de votre enfant ?

Les adolescents manipulent quotidiennement smartphones, tablettes et ordinateurs, souvent en dehors du domicile. Cette utilisation nomade accroît les risques de détérioration ou de détournement par un tiers. Un smartphone ou une tablette volé(e), un ordinateur portable en panne ou une console endommagée peut devenir un casse-tête, tant sur le plan matériel que d'un point de vue financier.

Pour gérer ces situations qui seraient malvenues à la rentrée, des assurances dédiées couvrent le vol, la casse accidentelle ou la panne des appareils, avec des plafonds d'indemnisation adaptés à la valeur des équipements.

Certaines formules, comme Bourso Protect Plus, proposent un allongement de la garantie constructeur et une assistance à domicile en cas de panne, pour une prise en charge efficace.

Dans les faits, un ordinateur portable peut être couvert à hauteur de 5.000 euros par année d'assurance, dans la limite de 3 sinistres*. Pour les smartphones, l'indemnisation peut aller jusqu'à 400 euros par sinistre pour les appareils achetés neufs ou 150 euros par sinistre pour les modèles reconditionnés, dans la limite de 2 sinistres par année d'assurance*.

Comment protéger l'identité numérique de votre ado ?

L'omniprésence des réseaux sociaux et des outils connectés expose les jeunes à des risques nouveaux, comme le cyberharcèlement ou l'usurpation d'identité. En France, près d'un quart des familles ont déjà été confrontées à de telles situations, et plus d'un quart des jeunes de 8 à 18 ans en ont été témoins. Face à ces menaces, une sensibilisation des adolescents à la protection de leurs données personnelles et identité numérique s'impose davantage à la rentrée.

Certaines assurances comme Bourso Protect Plus incluent désormais un accompagnement spécifique en cas de cybermalveillance, avec un soutien juridique et une indemnisation jusqu'à 15.000 euros par sinistre, pour couvrir les frais liés à la défense de leurs droits. Cela permet aux familles de réagir rapidement et de bénéficier d'un appui en cas d'atteinte à l'identité ou à la e-réputation de leur enfant. Quant aux appels téléphoniques payants passés par un voleur, ceux-ci sont remboursés jusqu'à 1.000 euros par sinistre et par année d'assurance.

A savoir Avec Bourso Protect, ce sont des relations familiales plus harmonieuses ! Si votre jeune détient l'Offre FREEDOM, destinée aux jeunes de 12 à 17 ans et demi dont les parents sont clients BoursoBank, et que ses objets respectent les critères d'éligibilité, précisés dans les offres Bourso Protect ou Bourso Protect Plus, il pourra assurer la plupart de ses équipements. La formule de base, à seulement 0,99 €/mois, couvre bon nombre de ses effets personnels, tandis que la formule complète, à 4,99 €/mois, protège en plus ses appareils électroniques et son identité numérique. Autre avantage : en ce moment, profitez de trois mois de cotisation offerts sur cette dernière formule**.

Si une telle protection vous semble utile, c'est sans doute le moment d'envisager une assurance spécifique pour votre adolescent. Ainsi, dès la rentrée, vous pourrez faire face plus sereinement aux imprévus au sein de votre famille.

