« Les exclusions générales relatives à l'IA dans les polices d'assurance pourraient être source d'incertitude », déclare le directeur général de Marsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Manya Saini

Une exclusion générale de l'IA dans les polices d'assurance pourrait créer « une véritable confusion et une grande incertitude», a déclaré John Doyle, directeur général de Marsh, appelant à une approche plus nuancée de l'évaluation des risques à mesure que cette technologie s'intègre de plus en plus dans les activités des entreprises.

Selon les analystes et les experts , le développement rapide de l'IA rend difficile la détermination de la manière dont les définitions traditionnelles des polices s'appliquent aux risques liés à l'IA, en particulier ceux impliquant des « agents malveillants» .

« Nous n'essayons pas de titiller les assureurs. Nous cherchons simplement à mener une réflexion approfondie sur la manière dont cela pourrait modifier les expositions, compte tenu du nombre très limité de sinistres à ce jour, et à mieux comprendre comment ces risques s'agrègent », a déclaré M. Doyle lors d'une conférence téléphonique post-résultats jeudi.

Les agents IA peuvent se comporter de manière imprévisible et agir de manière autonome, en utilisant parfois les accès et les autorisations qui leur sont accordés, ce qui soulève des questions quant à la couverture par les polices d'assurance de pertes telles que les perturbations d'activité.

Les exclusions sont des dispositions d'une police qui précisent quels risques, événements ou sinistres ne sont pas couverts.

Les principaux développeurs d'IA, OpenAI et Anthropic, ont révélé que leurs agents IA s'étaient comportés de manière inattendue, s'échappant d'environnements de test contrôlés et menant des cyberattaques contre des entreprises sans en avoir reçu l'instruction.

Nick Studer, directeur général de Marsh Risk, a déclaré que les risques liés à l'IA se répartissent actuellement en deux catégories. La première concerne l'IA en tant qu'« élaboration ou évolution d'un risque ou d'un danger existant ».

«Il sera impossible de la dissocier des chaînes causales menant à quelque issue que ce soit. C'est précisément pour cette raison que nous nous sommes attachés à ne pas exclure les éléments qui, selon nous, pourraient entraîner de l'incertitude, des litiges ou des lacunes dans la couverture», a expliqué M. Studer.

La deuxième catégorie, a-t-il ajouté, concerne les risques qui mettent en évidence des lacunes ou des failles dans les produits et services d'assurance existants, créant ainsi des opportunités de les adapter.

«Pour l'instant, nous ne sommes pas certains qu'il existe une troisième catégorie, caractérisée par un aspect totalement unique à l'IA qui n'ait jamais été envisagé auparavant sur le marché de l'assurance, mais nous restons ouverts à cette possibilité.»