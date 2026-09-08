Complémentaire santé : comment bien choisir sa mutuelle en tant que travailleur indépendant ?

information fournie par Moneyvox • 08/09/2026 à 08:45

Les trois conseils à suivre si vous êtes travailleur indépendant pour savoir si vous devez souscrire une mutuelle santé ( Crédits photo: © MIKE FOUQUE- stock.adobe.com)

Vous êtes à votre compte et vous voulez souscrire une mutuelle ? Découvrez les 3 conseils à suivre pour choisir une complémentaire santé adaptée à votre statut et aux spécificités de votre activité.

Contrairement aux salariés, les travailleurs indépendants ne sont pas dans l'obligation de souscrire une complémentaire santé, ou mutuelle . Une liberté qui ne doit pas faire oublier que, en cas de pépin de santé, la facture liée aux soins peut alors être particulièrement élevée. Pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable, les travailleurs non-salariés ont donc tout intérêt à souscrire une mutuelle. Mais quel contrat choisir lorsque l'on est à son compte ?

Conseil n° 1 : profitez du dispositif Madelin si vous êtes un travailleur non-salarié au réel

Vous exercez votre activité indépendante sous le statut de Travailleur non-salarié (TNS) et vous êtes au régime réel d'imposition ? Bonne nouvelle : dans certaines limites, vos cotisations d'assurance santé sont déductibles de votre revenu professionnel. Un avantage qui, en revanche, n'est pas accessible aux micro-entrepreneurs, ceux-ci profitant d'un abattement forfaitaire, et aux assimilés salariés, à l'image d'un président de SASU, qui, par définition, perçoivent un salaire.

La déduction des cotisations de mutuelle de son revenu professionnel permet de réaliser une économie d'impôt dont le montant dépend du taux marginal d'imposition (TMI) du foyer fiscal. Une mutuelle dont le prix est par exemple de 100 euros par mois revient à 70 euros dans la tranche marginale d'imposition de 30 %. Au maximum, la déduction peut atteindre 3,75 % du revenu professionnel déclaré augmenté de 7 % du PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale), dans la limite de 11 534 euros au titre de l'année 2026.

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Conseil n° 2 : souscrivez une complémentaire santé dédiée aux indépendants

Les indépendants, contrairement aux salariés, ne sont pas obligés de souscrire la mutuelle santé proposée par leur entreprise. Ils ont donc l'embarras du choix et peuvent faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleurs tarifs et les meilleures garanties. Selon les données collectées par Meilleurtaux, les dirigeants d'entreprise et les travailleurs indépendants paient en moyenne une cotisation comprise entre 39 et 51 euros par mois pour une formule intermédiaire à l'âge de 30 ans.

Il est cependant possible de faire des économies sur ce poste de dépenses en choisissant un organisme de complémentaire santé spécialisé dans les travailleurs indépendants. Cela est par exemple le cas d'Orus, de Stello, d'Alan, de Coover, de Simplis ou encore de Wemind. Certaines mutuelles vont même jusqu'à adapter leur tarification au métier exercé par l'indépendant afin de tenir de compte du niveau de risque associé.

Conseil n° 3 : optez pour la souplesse d'une mutuelle sans engagement de durée

La plupart des contrats d'assurance santé sont souscrits pour une durée d'engagement de 12 mois, mais certains acteurs spécialisés dans les mutuelles pour indépendants proposent des contrats sans engagement de durée. Cela est notamment le cas d'Orus, qui laisse également libres ses clients de faire évoluer leurs garanties à tout moment. De quoi adapter son niveau de couverture à son niveau d'activité et éviter que les cotisations d'assurance santé ne pèsent trop lourd dans la balance en cas de baisse d'activité.

Certaines compagnies d'assurance proposent également des contrats incluant à la fois la mutuelle santé, la responsabilité civile professionnelle (RC Pro) et la prévoyance. Des contrats tout-en-un qui peuvent permettre de faire des économies en comparaison avec la souscription de chaque type de garantie de façon séparée. La prévoyance n'est d'ailleurs pas un contrat à négliger en tant qu'indépendant, celle-ci permettant de compenser la perte de revenu d'un entrepreneur en cas d'arrêt de travail.