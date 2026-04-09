information fournie par Boursorama avec LabSense • 09/04/2026 à 08:30

Votre assurance peut-elle refuser de couvrir un conducteur occasionnel ? / iStock.com - dusanpetkovic

Quand l’assureur dit « oui, mais » ...

Commençons par définir ce qu’est le « conducteur occasionnel... C’est quelqu’un qui prend le volant de manière ponctuelle, sans être inscrit sur votre contrat d’assurance. Vous pouvez, par exemple, vous faire ramener par un ami après une soirée un peu trop arrosée, ou dépanner, le temps d’un week-end, votre voisin dont l’auto a rendu l’âme... Tant que l’usage reste exceptionnel, la responsabilité civile de votre contrat d’assurance fonctionnera, même si le conducteur n’est pas déclaré. C’est la loi : les dommages causés aux tiers sont couverts, quel que soit le pilote du jour. En revanche, si votre contrat n’autorise pas le « prêt de volant », vous sortez du cadre prévu, et, en cas d’accident, votre assureur peut refuser d’indemniser les dommages à votre propre véhicule, appliquer une franchise très élevée, ou limiter certaines garanties.

Quand “l’occasionnel” se transforme en récurrent

Si la personne qui emprunte votre voiture la conduit trop souvent, l’assureur peut estimer qu’elle aurait dû être déclarée comme conducteur secondaire et refuser d’indemniser. Même sans GPS embarqué, les compagnies disposent de nombreux indices pour repérer un usage régulier : déclarations répétées lors de sinistres, incohérences entre l’usage annoncé et le kilométrage réel, ou encore présence récurrente du même conducteur dans les constats et échanges. Autant d’éléments qui, mis bout à bout, rendent difficile de faire passer un utilisateur fréquent pour un simple dépanneur ponctuel.

Quand le profil du conducteur fait grimper le niveau de risque

La prudence est essentielle lorsqu’un conducteur présente un profil considéré comme “à risque” : jeune permis, antécédents d’accidents, malus important… Autant de signaux qui incitent les assureurs à se montrer plus stricts. Dans ces situations, ils peuvent appliquer des franchises nettement plus élevées, voire exclure la prise en charge de certains dommages. Si, par ailleurs, le conducteur cumule un profil fragile avec des manquements aux règles du contrat - permis non valide, usage non conforme, trajets professionnels non déclarés - le refus de couverture devient quasi inévitable. Les assureurs cherchent avant tout à limiter l’exposition au risque, et ces profils, par définition, augmentent la probabilité d’un sinistre.

Comment rester dans les clous ?

Quelques réflexes simples permettent d’éviter les mauvaises surprises. Commencez par vérifier ce que prévoit votre contrat sur le prêt de volant, car les assureurs n’ont pas tous les mêmes règles. Si quelqu’un utilise votre voiture régulièrement, mieux vaut le déclarer comme conducteur secondaire. Pour un prêt ponctuel, restez transparent sur l’identité du conducteur amené à prendre le volant. Si le ponctuel se change en prolongé, une assurance temporaire fera l’affaire. En cas de doute, un appel à votre assureur clarifie tout et vous permet de prêter vos clés sereinement.