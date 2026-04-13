RSA, APL, microcrédits... Ils auraient détourné 444.000 euros en six ans sous de fausses identités

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 13/04/2026 à 10:43

Des escrocs présumés doivent être jugés pour avoir détourné de l'argent au détriment de plusieurs organismes. (illustration) (AJEL / Pixabay)

Ils auraient mis sur pied une escroquerie d'ampleur et détourné une somme colossale au détriment de plusieurs organismes. Trois personnes mises en examen en région parisienne sont soupçonnées d'avoir arnaqué la banque LCL, la caisse d'allocations familiales, la Sécurité sociale ou encore l'ADIE, pour un montant estimé à ce jour à 444.000 euros. Le trio, deux hommes et une femme, aurait agi en toute impunité de janvier 2020 à février 2026, rapporte Le Parisien .

Près de trente CAF trompées en France

A l'aide de faux documents d'identité, ils auraient notamment ouvert des comptes bancaires et émis des chèques sans provision, et monté des dossiers de financement pour toucher des microcrédits d’aides aux entreprises. Mais ils auraient surtout bénéficié d'indemnités de la part de l'Assurance maladie et obtenu des aides de la CAF, des APL ou le RSA, via de fausses identités. Au total, près de trente caisses auraient été trompées sur tout le territoire.

Les trois suspects ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils devaient être jugés le 10 avril devant le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes (Essonne) mais leur avocat a demandé un délai. Le trio risque jusqu'à dix ans de prison.