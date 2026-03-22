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Peut-on encore encaisser un chèque après un an ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 22/03/2026 à 08:30
Il y a l’argent qui dort – les espèces sonnantes et trébuchantes qui sommeillent tranquillement sous le matelas - et l’argent qui travaille : celui qu’on place pour qu’il fructifie en coulisses. Et puis il y a une troisième catégorie, l’argent qu’il faut encaisser sans traîner : le chèque bancaire. Un chèque oublié au fond d’une poche ou d’un tiroir ne prend pas de valeur : il se périme. Jour après jour, il se rapproche de sa date fatidique, jusqu’à devenir un simple bout de papier sans aucune utilité. Et comme la France a encore du mal à dire adieu à ce moyen de paiement, faisant figure de dinosaure en Europe, mieux vaut connaître les règles du jeu. Voici ce qu’il faut savoir.

Peut-on encore encaisser un chèque après un an ? / iStock.com - canbedone

Peut-on encore encaisser un chèque après un an ? / iStock.com - canbedone

La France, championne d’Europe d’utilisation du chèque !

A l’heure où les paiements digitaux explosent, la France a du mal à dire adieu au chèque bancaire. A elle seule, elle représente plus de 85 % des chèques émis dans l’Union européenne, alors même que ce moyen de paiement s’effondre partout ailleurs. Si son usage baisse d’environ 12 % par an, il reste nettement plus élevé que dans la plupart des pays développés ; certains l’ayant même supprimé ou ne l’utilisant plus du tout dans les usages courants. Selon les données de la Banque de France et du Comité national des moyens de paiement, le chèque représente encore 2,4 % des paiements scripturaux en France (transactions non-cash). Une habitude culturelle très ancrée, qui s’explique notamment par une adoption plus progressive des paiements digitaux dans certains secteurs.

Combien de temps le chèque reste-t-il valable ?

Contrairement au bon vin - autre passion française - le chèque ne se bonifie pas avec le temps : officiellement, passé le délai d’un an après sa date d’émission, il ne peut plus être encaissé. Cependant, s’ajoute à cette année un petit supplément, appelé « délai de présentation », qui varie selon l’endroit où le chèque a été émis, à savoir : depuis la France métropolitaine : 1 an + 8 jours, depuis les DROM-COM et payable en France : 1 an + 30 jours, depuis un pays européen : 1 an + 20 jours, hors Europe : 1 an + 70 jours. Le compte à rebours commence le jour où le chèque est émis, c’est-à-dire la date mentionnée par la personne qui vous le remet. Notez que ces délais de validité sont identiques pour les chèques de banque, même si la provision est bloquée par l'établissement émetteur.

Le support papier est mort, mais la dette reste bien vivante !

Les banques n’ont aucune marge de manœuvre, le cadre étant fixé par le Code monétaire et financier : un chèque hors délai est systématiquement refusé. Cependant, l’expiration du chèque n’entraîne pas l’extinction de la dette. En droit français, la créance reste généralement valable pendant 5 ans. Si vous avez laissé périmer un chèque, vous êtes donc en droit de réclamer un nouveau mode de paiement à votre débiteur.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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