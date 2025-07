Méthode avalanche ou boule de neige : quelle stratégie pour dire adieu aux dettes ?

Shutterstock

Découvrez comment la méthode boule de neige ou l’approche avalanche peuvent vous aider à alléger vos dettes sans stress et selon votre propre manière de gérer l’argent.

Quand les dettes s’invitent dans le quotidien, on se sent vite débordée. Entre les remboursements qui s’enchaînent et les taux qui grimpent, difficile de savoir par quoi commencer. Pourtant, deux méthodes bien connues peuvent vraiment faire la différence : l’avalanche et la boule de neige. Elles n’ont rien de magique, mais bien utilisées, elles peuvent vous aider à reprendre doucement le contrôle.

Deux approches qui ne fonctionnent pas de la même manière

Avec la méthode boule de neige, l’idée est simple. Commencer petit pour avancer plus vite. On classe ses dettes de la plus petite à la plus grosse, sans s’occuper des taux. On règle la plus légère en premier, puis on utilise l’argent libéré pour s’attaquer à la suivante. À chaque palier franchi, on sent la charge s’alléger. C’est motivant, surtout quand on a besoin de voir que ça avance.

La méthode avalanche, elle, prend un autre chemin. On s’attaque d’abord à la dette qui coûte le plus cher, celle avec le taux d’intérêt le plus élevé. En parallèle, on continue de rembourser le minimum sur les autres. Résultat, on paie moins d’intérêts et, à terme, on sort plus vite du rouge. Mais l’effet de soulagement met parfois un peu plus de temps à se faire sentir.

À chacune sa façon de rester motivée

Certaines préfèrent sentir qu’elles avancent pas à pas, quitte à payer un peu plus d’intérêts. D’autres veulent aller droit au but et réduire au maximum le coût total. Dans un cas, on joue sur le moral ; dans l’autre, sur l’efficacité. Ce qui compte, c’est de choisir la méthode qui vous fera tenir sur la durée. Si rayer une ligne sur une liste vous donne de l’énergie, la boule de neige est sans doute faite pour vous. Si vous aimez optimiser, l’avalanche sera plus adaptée.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une façon d’agir qui vous ressemble. Et surtout, une fois lancée, ne lâchez pas.

Quelques repères utiles avant de démarrer

Avant de choisir, prenez le temps de poser les choses à plat. Notez le montant de chaque dette, les mensualités, les taux. Évaluez ce que vous pouvez réellement consacrer au remboursement chaque mois. Même une petite somme fixe peut faire la différence, si elle est bien utilisée.

Pensez aussi à éliminer les dépenses qui ne sont pas indispensables. Moins de sorties, un abonnement en moins, quelques ventes d’objets oubliés… chaque geste compte. Et si un coup de pouce tombe — un bonus, un remboursement — pourquoi ne pas l’ajouter directement à vos paiements ?

Enfin, pour ne pas tout recommencer à zéro au moindre imprévu, essayez de garder un petit matelas de secours. Ce n’est pas toujours facile, mais cela évite de replonger dans l’endettement au premier pépin.