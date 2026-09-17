Loud budgeting : ose-t-on dire à ses amis qu'on n'a pas le budget ?

Pratiquez-vous le "loud budgeting" pour afficher votre volonté de maîtriser votre budget ? (Visuel Adobe Stock)

Tendance de fond ou effet de mode, le loud budgeting, revendiqué par de plus en plus de personnes, permet d'assumer ouvertement les contraintes budgétaires qui empêchent ou qui restreignent le niveau de dépenses. On fait le point sur ce concept.

Loud budgeting, mais qu'est ce que c'est ?

Le loud budgeting, que l'on pourrait traduire par «budget assumé» ou «gestion bruyante de son budget», consiste à parler ouvertement de ses contraintes financières plutôt que de les dissimuler. La démarche repose sur l'idée qu'il n'est ni honteux ni embarrassant de reconnaître qu'une sortie, un voyage ou un achat dépasse le budget que l'on s'est fixé.

Au lieu d'inventer une excuse ou de céder à la pression sociale, les adeptes du loud budgeting expliquent simplement qu'ils préfèrent consacrer leur argent à d'autres priorités.

Cette approche invite également à faire des choix financiers plus cohérents et raisonnables avec ses objectifs de long terme. Épargner pour constituer une réserve de précaution, préparer un projet immobilier ou réduire son niveau d'endettement sont autant d'initiatives qui justifient le refus de certaines dépenses de loisirs ou de consommation non prioritaires.

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Le principe n'est donc pas de se priver systématiquement, mais de revendiquer une gestion réfléchie de son argent.

Quelle est l'origine du loud budgeting ?

Le loud budgeting est apparu dans les pays anglophones avant de gagner progressivement en visibilité sur les réseaux sociaux. Le concept a notamment été popularisé par des créateurs de contenus spécialisés dans les finances personnelles qui encourageaient leur communauté à parler davantage d'argent et à assumer leurs limites budgétaires.

Son succès s'explique en partie par le contexte économique des dernières années. Entre la hausse du coût de la vie et les difficultés d'accès à certains projets comme l'immobilier, de nombreux consommateurs ont été conduits à arbitrer davantage leurs dépenses.

Dans ce contexte, afficher ouvertement ses priorités financières apparaît pour certains comme une manière de reprendre le contrôle de leur budget tout en réduisant la pression sociale associée à la consommation.

Le loud budgeting est-il répandu en France ?

Même si le terme reste encore relativement peu connu du grand public français, les comportements qu'il décrit sont facilement reconnaissables. De plus en plus de consommateurs de la génération Z affirment vouloir mieux maîtriser leurs dépenses et se montrent plus sélectifs dans leurs achats ou leurs loisirs.

Cette évolution est particulièrement visible chez les jeunes adultes, qui n'hésitent plus à partager sur les réseaux sociaux leurs conseils d'épargne, leurs préoccupations financières ou leurs stratégies pour limiter certaines dépenses.

Le phénomène est principalement relayé depuis 2024 par les plateformes sociales (dont TikTok), les médias spécialisés dans les finances personnelles et les créateurs de contenus consacrés au budget (1).

Ces nouveaux espaces de discussion contribuent à banaliser les conversations autour de l'argent, un sujet longtemps considéré comme tabou en France.

Le loud budgeting s'inscrit ainsi dans une tendance plus large qui consiste à parler plus librement de son rapport à l'argent.

Loud budgeting : vraie solution anti-crise ou réflexe ponctuel ?

Le loud budgeting ne doit pas se confondre avec la déconsommation. Cette dernière vise généralement à réduire durablement son niveau de consommation pour des raisons économiques, environnementales ou philosophiques. Le loud budgeting, lui, porte avant tout sur la manière de communiquer ses choix financiers personnels. Une personne peut continuer à consommer tout en pratiquant le loud budgeting si elle refuse simplement certaines dépenses qu'elle juge superflues ou incompatibles avec ses objectifs du moment.

Selon une étude publiée par McKinsey, 25% des 18 à 41 ans doutent pouvoir prendre leur retraite un jour. L'angoisse de cette tranche de la population renforce probablement son besoin de se protéger financièrement par le bon sens et une gestion plus saine de son budget (2).

A savoir Au lieu de bloquer certaines dépenses, le suivi bancaire peut aider à y voir clair Chez BoursoBank, l'outil gratuit Wicount apporte de la visibilité et une aide au pilotage au quotidien de ses finances personnelles. Quand il est utilisé régulièrement, le service évite de renoncer subitement à des dépenses grâce une anticipation, avec notamment des alertes personnalisées et une vision du solde prévisionnel à 30 jours.

Le loud budgeting va à contre-courant des anciens complexes liés aux moyens financiers insuffisants. Il a l'avantage, pour celui qui le pratique, de jouer sur la transparence dans sa communication assumée sur certaines dépenses refusées ou réorientées.

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(1) https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2024-01-31/qu-est-ce-que-le-loud-budgeting-cette-nouvelle-tendance-efficace-pour-economiser-sans-s-en-cacher-718abca7-28ce-495b-81f5-58758180a31e

(2) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-monde-nouveau/un-monde-nouveau-du-jeudi-01-fevrier-2024-1219559

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank