information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/11/2026 à 08:30

Électricité : qui peut désormais profiter de l’option heures pleines/heures creuses ? / iStock.com - INDU BACHKHETI

De nouveaux créneaux... à manier finement pour être gagnant

La nouvelle organisation proposée par Enedis élargit nettement les possibilités de programmation : il devient ainsi possible de décaler en journée un chauffe‑eau, un lave‑linge, un lave‑vaisselle ou certains appareils de cuisson. Pour autant, cette évolution ne transforme pas l’option heures pleines/heures creuses en solution miracle . Le principe reste le même : 16 heures pleines plus chères, 8 heures creuses moins chères. Les horaires varient selon la commune, restent identiques pour la plupart des fournisseurs et ne sont pas personnalisables. De plus, la répartition est saisonnière : du 1er novembre au 31 mars, les heures creuses sont placées essentiellement la nuit et du 1er avril au 31 octobre, elles sont réparties entre l’après-midi et la nuit. Les créneaux de jour ne sont donc pas garantis à tous ni toute l’année. Au tarif réglementé depuis le 1er août 2026, le kWh s’établit autour de 0,2142 € en heures pleines et 0,1589 € en heures creuses, contre 0,2001 € en "Base" (le tarif standard de l’électricité). Pour que l’option soit réellement avantageuse, il faut réussir à basculer environ 25 à 30 % de sa consommation sur les heures creuses. Les foyers équipés d’un ballon d’eau chaude électrique, d’appareils programmables ou d’une domotique sont les plus susceptibles d’y gagner. À l’inverse, un logement qui consomme surtout en soirée, aux heures pleines, risquerait d’y perdre, même si la CRE estime qu’une majorité des petits compteurs y gagnerait sans changer ses habitudes. En somme, l’option HP/HC s’ouvre à tous, mais elle ne profite vraiment qu’aux consommateurs capables d’adapter leurs usages.

L’option HP/HC enfin ouverte aux "petits compteurs"

Jusqu’au 31 juillet 2026, les abonnés 3 kVA - ceux correspondant généralement aux studios, petites surfaces ou logements sans chauffage électrique - ne pouvaient souscrire que l’option Base, sauf à augmenter leur puissance à 6 kVA. Le prix du kWh appliqué ne comprenait aucune distinction entre heures pleines et heures creuses, et aucune modulation n’était donc applicable pour les usagers de ces "petits compteurs". La délibération n°2026‑147 de la CRE a changé la donne : depuis le 1er août 2026, ils peuvent eux aussi activer l’option HP/HC, sans travaux ni rendez‑vous, grâce à une simple modification d’abonnement opérée à distance via Linky. Cette ouverture profite surtout aux studios et T1, aux étudiants, aux foyers chauffés collectivement ou encore aux logements équipés d’un ballon d’eau chaude électrique ou d’appareils programmables, qui peuvent désormais optimiser plus finement leurs usages et mieux maîtriser leur facture au quotidien. En bref, tous ceux qui n’avaient jamais eu accès à cette option peuvent désormais jouer, eux aussi, sur les plages horaires pour alléger leur facture.