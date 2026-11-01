Création d'entreprise : faites ce test avant de vous lancer !

Etes-vous prêt pour la création d'entreprise ? (Crédit Unsplash - photo Vitaly Gariev)

Identifiez clairement vos motivations à créer une entreprise et évaluez votre capacité à travailler dans de nouvelles conditions professionnelles avant de déposer les statuts. Ces deux points - l'objectif précis du projet et votre adaptabilité - seront déterminants pour la suite. Voici le test que nous vous proposons basé sur 3 questions pour vérifier votre potentiel.

1) Êtes-vous fait pour l'entrepreneuriat ?

L'entrepreneuriat implique inévitablement des incertitudes et une certaine solitude. Même si créer son entreprise, devenir indépendant ou être son propre patron paraît séduisant sur le papier.

Qu'attendez-vous réellement de l'entrepreneuriat ?

Cela peut être une envie de liberté, la possibilité de donner naissance à une idée qui vous plaît ou qui a du sens à vos yeux, de se créer de meilleurs revenus ou encore le besoin de quitter votre emploi actuel stressant, loin de chez vous ou devenu trop routinier.

Quelles que soient les raisons à l'origine de votre possible reconversion, ces leviers de motivation vous appartiennent.

Vos traits de caractère sont-ils compatibles avec la création d'entreprise ?

Vous êtes prêt à travailler sans la sécurité d'un salaire fixe ou régulier.

Vous savez avancer seul et prendre des décisions rapides, parfois radicales.

Vous êtes en mesure de réagir face aux imprévus et aux périodes de doute.

Vous êtes suffisamment organisé pour gérer simultanément clients, administratif et production.

Avant de lancer les démarches de création d'entreprise, il est indispensable de vous poser des questions sur vous-même, car vos réponses détermineront votre vision de l'avenir professionnel.

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Conseil : ne cherchez pas à répondre «ok» partout ! En identifiant vos points de progrès, vous saurez si vous avez besoin d'aide dans le montage complet et la préparation de votre dossier.

2) Avez-vous déjà un projet de création d'entreprise ?

Si vous aspirez depuis un certain temps à développer votre propre activité ou si vous enviez des proches qui se sont déjà lancés, c'est peut-être que la création d'entreprise vous tente véritablement. Mais avoir envie d'entreprendre est une chose, savoir dans quoi en est une autre.

À quel degré de maturité en est votre projet ?

Le lancement effectif de votre activité doit tenir compte de votre capacité à mener de front et à porter les sujets suivants : opérationnel, stratégique, commercial, technique, juridique et financier. Si vous n'avez pas encore identifié tous les scénarios, les canaux de distribution et les outils, c'est peut-être que le lancement est prématuré. Voici quelques questions clés qui doivent attirer votre attention :

Votre idée est-elle déjà aboutie ? Nom, concept, cible, saisonnalité...

Répond-elle à un réel besoin ou la concurrence est-elle déjà bien présente ?

Des clients seraient-ils prêts à payer pour votre produit ou votre service ? Si c'est le cas, avez-vous déjà réfléchi à la tarification ? Le calcul du chiffre d'affaires sur les trois premières années est déjà un bon moyen de tester votre résilience face à une baisse potentielle de revenus.

Un bon test ! Essayez de résumer votre projet en quelques phrases : ce que vous proposez, à qui et pourquoi et à combien. Si l'exercice reste difficile ou encore flou, le concept mérite peut-être encore de mûrir ou d'être peaufiné.

De quel budget aurez-vous besoin ?

Quel chiffre d'affaires devrez-vous réaliser pour couvrir a minima vos charges fixes ? Faut-il un local, du matériel ou des compétences particulières ? Quel statut conviendrait à votre activité : en tant que personne physique (micro-entrepreneur) ou personne morale (EI, EURL, SASU) ?

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Astuce : parlez de votre idée autour de vous, mais pas seulement à vos proches souvent très bienveillants. L'avis critique de clients potentiels ou de tiers (ex. : partenaires) peut être beaucoup plus instructif !

3) Quel profil d'entrepreneur êtes-vous ?

Il n'existe pas un seul modèle d'entrepreneur : l'entrepreneur orienté croissance crée une activité destinée à grandir rapidement, en visant sous deux ans un retour sur investissement, tandis que l'entrepreneur indépendant veut vivre avant tout de sa nouvelle expérience.

Demandez-vous donc quelle place vous souhaitez donner à l'entreprise dans votre vie et quelles modalités vous conviendraient le mieux :

Préférence pour le travail exercé seul ou en équipe ?

Les priorités et attentes sont-elles claires : recherche d'autonomie, complément de revenus ou véritable changement de carrière ambitieux et durable avec une stratégie à cinq ans ?

Appétence pour la prospection et la démarche commerciale, qui sont inhérentes à tout lancement d'activité ?

Vos réponses peuvent aussi orienter vos prochaines décisions : rythme de lancement, besoin d'aide au démarrage (ex. : formation), recherche de financeurs ou encore choix du statut juridique le plus approprié.

Bon à savoir : des outils gratuits sont déployés pour les candidats à la création d'entreprise tels que celui proposé par les CCI ou encore celui disponible dans le CCI business builder.

À retenir : vous et la création d'entreprise

Il n'y a pas de profil unique d'entrepreneur, mais de multiples façons d'exercer son activité en indépendant.

Ce test a pour objectif de mettre en perspective votre personnalité, vos compétences pour la création d'entreprise et votre besoin d'accompagnement. Vos réponses constituent plus une tendance concernant la création d'entreprise qu'un résultat absolu.

Vous pouvez alimenter votre réflexion avec des outils utiles tels que le CCI business builder (1).

Certaines étapes clés sont indispensables à votre projet entrepreneurial pour avancer avec méthode et prudence : étude de marché, prévisionnel, analyse des risques, besoin ou non d'un associé, forme juridique, etc.

Se challenger avant de se lancer auprès de son réseau permet de regarder la réalité en face, notamment la viabilité du projet sur le plan financier à moyen terme.

A savoir Le service de création d'entreprise est disponible chez BoursoBank ! Forte de ses plus de 90.000 clients professionnels, BoursoBank facilite le quotidien des futurs indépendants en les accompagnant dans la création d'entreprise avec un service d'aide qui leur est réservé : 100% en ligne, 100% gratuit* et sans aucune condition d'abonnement. Ce dispositif intégré au parcours bancaire permet désormais aux clients actuels (et futurs) de se reposer sur l'expertise du partenaire Legalstart. N'attendez plus pour vous faire épauler dans cette étape essentielle qu'est la constitution de votre entreprise.

(1) Plus d'informations sur le CCI business builder

* La gratuité s'applique au service d'aide à la création d'entreprise de Legalstart. Les frais d'immatriculation restent à la charge du client (pour les personnes morales). Ces frais d'immatriculation couvrent les frais obligatoires de publication d'annonces légales et les frais de greffe, réglés par Legalstart pour votre compte, ainsi que la gestion de ces démarches.

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