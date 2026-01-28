 Aller au contenu principal
Crédit d'impôt service à la personne : menacé, cet avantage fiscal est finalement maintenu dans le Budget 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene 28/01/2026 à 13:19

Le crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été épargné dans le Budget 2026. (Pixabay / pascalhelmer)

Le crédit d’impôt pour les services à la personne sera intégralement maintenu en 2026. Les mesures de restriction envisagées à l’automne ont été abandonnées. Mais l’exécutif prévoit un renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude.

Après une période d’incertitude, le crédit d’impôt pour les services à la personne (CISAP) a finalement été préservé dans le budget 2026, rapporte La Tribune . L’adoption du budget 2026 via le 49.3 par le gouvernement de Sébastien Lecornu confirme le maintien intégral du dispositif fiscal actuel.

Les mesures proposées à l’automne pour réduire le coût de cet avantage fiscal ont ainsi été écartées, comme la réduction de son plafond, l’exclusion des activités dites de « confort » (ménage, jardinage) ou encore la limitation de l’aide aux seuls foyers en situation de dépendance.

Un dispositif maintenu mais davantage surveillé

Pour 2026, le système prévoit toujours un taux de prise en charge de 50 % des dépenses engagées, limité à 12 000 euros par foyer. Le barème de l’impôt sur le revenu sera indexé sur l’inflation, préservant ainsi la capacité des ménages à employer du personnel à domicile. Mais attention : face à l’explosion du coût du dispositif pour l’État, passé de 3,5 milliards d’euros en 2015 à une prévision de 6,8 milliards en 2025, le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

La présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem), Julie L’Hotel-Deloume, a salué cette issue positive : « On peut se réjouir de ce dénouement, car les Français ont besoin de visibilité, d’être rassurés et de conserver leur pouvoir d’achat ».

© Boursorama avec Newsgene

2 commentaires

  • 14:02

    J'ai 50% quand je fais tailler ma haie par une entreprise agréée... mais c'est le même prix par une entreprise qui ne l'est pas. Résultat: le contribuable paye pour quelque chose que je pourrai faire moi-même... elle est pas belle la vie?

