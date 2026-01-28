Crédit d'impôt service à la personne : menacé, cet avantage fiscal est finalement maintenu dans le Budget 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/01/2026 à 13:19

Le crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été épargné dans le Budget 2026. (Pixabay / pascalhelmer)

Après une période d’incertitude, le crédit d’impôt pour les services à la personne (CISAP) a finalement été préservé dans le budget 2026, rapporte La Tribune . L’adoption du budget 2026 via le 49.3 par le gouvernement de Sébastien Lecornu confirme le maintien intégral du dispositif fiscal actuel.

Les mesures proposées à l’automne pour réduire le coût de cet avantage fiscal ont ainsi été écartées, comme la réduction de son plafond, l’exclusion des activités dites de « confort » (ménage, jardinage) ou encore la limitation de l’aide aux seuls foyers en situation de dépendance.

Un dispositif maintenu mais davantage surveillé

Pour 2026, le système prévoit toujours un taux de prise en charge de 50 % des dépenses engagées, limité à 12 000 euros par foyer. Le barème de l’impôt sur le revenu sera indexé sur l’inflation, préservant ainsi la capacité des ménages à employer du personnel à domicile. Mais attention : face à l’explosion du coût du dispositif pour l’État, passé de 3,5 milliards d’euros en 2015 à une prévision de 6,8 milliards en 2025, le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

La présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem), Julie L’Hotel-Deloume, a salué cette issue positive : « On peut se réjouir de ce dénouement, car les Français ont besoin de visibilité, d’être rassurés et de conserver leur pouvoir d’achat ».