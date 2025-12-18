information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/12/2025 à 08:30

Comment fonctionne le dispositif du microdon solidaire ? / iStock.com - architectphd

Un dispositif participatif discret mais efficace

C'est un geste de solidarité qui coûte peu et qui rapporte gros… Depuis 16 ans, le microdon par l'arrondi solidaire est proposé au passage en caisse dans 6 800 points de vente. Selon le sondage d'OpinionWay réalisé en mai 2024 pour Microdon, 7 Français sur 10 ont déjà fait un don en caisse depuis la création du dispositif en 2009, et 1 440 organismes d'intérêt général ont profité des 87 millions d'euros collectés. À titre d'exemple, l'opération a pu rapporter 500 000 € à l'institut Gustave-Roussy (recherche contre le cancer) en 2024, soit 14 % de plus qu'en 2022, et ces dons ont représenté 1,14 % du total de la collecte de 44 millions d'euros. Les événements spécifiques tels qu'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, sont toujours une occasion pour relancer une campagne arrondi. À la caisse des magasins partenaires (supermarchés ou enseignes plus spécialisées), une question précise s'affiche sur les terminaux de paiement : "Voulez-vous arrondir à l'euro supérieur pour aider une association ?". L'arrondi se pratique en général à l'euro supérieur, mais un don fixe (50 centimes par exemple) est également possible. Si le client fait ce choix, il lui suffit d'appuyer sur la touche verte avant de saisir son code de carte bancaire. S'il le refuse, il appuie sur la touche rouge. La durée des campagnes est limitée (de quelques semaines à plusieurs mois) et la collecte peut ne s'activer qu'à certaines heures de la journée, en fonction de la fréquentation du magasin. Le montant moyen de l'arrondi est de 0,35 €.

Vers une meilleure transparence sur les associations

L'entreprise Microdon a été créée par Pierre-Emmanuel Grange, qui avait expérimenté le concept au cours d'un voyage au Mexique. Pour parler de son initiative, le fondateur utilise le terme de "générosité embarquée", qui repose sur le principe de faire des dons dans les transactions quotidiennes. Microdon se charge de tous les aspects pratiques : mise en place des terminaux, collecte des dons, redistribution aux associations, vérification de la répartition des fonds. Dans les commerces, les campagnes de dons sont paramétrées pour laisser le choix des associations, qui diffèrent selon les enseignes. Ce sont les magasins qui choisissent la cause qu'ils souhaitent soutenir, souvent en fonction du profil de leurs clients. Microdon n'influence pas ce choix, sauf en cas d'événement majeur qui impose une campagne d'urgence, tel qu'une catastrophe naturelle. Mais, même dans ce contexte, l'entreprise gestionnaire met un point d'honneur à rester rigoureuse dans ses critères de sélection et à s'assurer de la fiabilité des associations. L'inconvénient que l'on peut regretter sur ce dispositif, c'est qu'il n'est pas toujours évident de savoir quelle association est financée. Des petites affiches devraient mentionner le nom des organismes destinataires, mais l'information n'est pas toujours visible, notamment dans les magasins d'alimentation. Un chantier est en cours pour une meilleure identification des structures bénéficiaires, autant dans l'affichage en magasin que sur le terminal bancaire. Ce manque de visibilité et d'information, de même que la sur sollicitation ressentie par le consommateur, explique peut-être la réticence de près d'un tiers des Français qui n'adhèrent pas à la démarche. En 2012, Microdon a élargi l'arrondi aux salaires. En 2024, la recette collectée par les 200 entreprises partenaires s'est élevée à 3 millions d'euros, reversés à 205 associations.