Combien garder sur son compte courant pour gérer sereinement son budget ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 21/04/2026 à 16:11

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Le compte courant est indispensable au quotidien. Mais combien faut-il vraiment y laisser pour éviter les erreurs et mieux gérer son argent ?

Le compte courant occupe une place à part dans la gestion de l’argent. C’est lui qui centralise les revenus, absorbe les dépenses du quotidien et sert de point d’appui pour les virements, les prélèvements, les paiements par carte ou les retraits. C’est aussi pour cette raison que beaucoup de Français y laissent davantage qu’il ne faudrait. Pourtant, même s’il n’est pas plafonné, ce support n’a pas vocation à stocker durablement une épargne importante. Il ne rapporte généralement rien, alors qu’un solde trop faible expose au découvert et aux agios. Toute la question consiste donc à trouver le bon niveau de trésorerie, celui qui permet de faire face aux dépenses courantes sans immobiliser inutilement son argent.

Une somme à adapter à son budget et à son mode de vie

Il n’existe pas de montant universel valable pour tout le monde, car la bonne somme dépend du niveau de revenus, du poids des charges fixes, du mode de vie et de la régularité des dépenses. En pratique, le compte courant doit surtout couvrir ce que l’on peut appeler une épargne de disponibilité. Il s’agit de l’argent nécessaire pour régler le loyer ou le crédit, les factures, les courses, les transports, mais aussi les dépenses plus souples qui ponctuent le mois. Pour nombre de profils, conserver l’équivalent d’environ un mois de dépenses courantes constitue une base raisonnable. Cette approche permet de garder de la souplesse sans transformer le compte courant en zone de stockage passive.

Les chiffres montrent d’ailleurs un décalage entre les usages et la logique financière. Selon un rapport de la Banque de France paru en juillet 2025, l’encours moyen d’un compte courant en France atteint 7 701 euros. Mais cette moyenne masque d’importantes disparités. La médiane, plus représentative des pratiques réelles, se situe autour de 1 000 euros. Autrement dit, tout le monde n’a pas besoin de laisser plusieurs milliers d’euros sur son compte pour gérer sereinement son budget. Ce qui compte n’est pas d’accumuler, mais d’ajuster son solde à ses dépenses habituelles, avec une petite marge de sécurité.

Bien distinguer argent disponible et épargne de précaution

Il faut aussi distinguer deux choses que l’on mélange souvent. Le compte courant sert à la disponibilité immédiate. L’épargne de précaution, elle, a une autre fonction. Elle doit pouvoir être mobilisée rapidement en cas de coup dur, mais elle n’a pas besoin d’être laissée sur le compte principal. Un livret d’épargne liquide remplit très bien ce rôle. C’est précisément ce qui permet de ne pas surcharger son compte courant tout en restant en sécurité. En procédant ainsi, on garde sur le compte bancaire ce qui est utile au mois en cours, tandis que le reste reste accessible, sans être totalement inactif. Cette séparation simple améliore souvent la lisibilité du budget et évite de confondre argent disponible et argent de secours.

Il existe toutefois un seuil important à connaître. Laisser plus de 100 000 euros sur un compte courant n’est pas recommandé. Non pas parce que c’est interdit, mais parce qu’au-delà de ce montant, votre argent n’est plus entièrement protégé en cas de problème avec votre banque. Cette situation reste rare, mais elle peut arriver après un héritage, la vente d’un bien ou le versement d’une prime importante. Dans ce cas, mieux vaut répartir rapidement cette somme sur différents supports. Garder autant d’argent sur un compte courant ne sécurise pas davantage votre situation. Cela revient surtout à immobiliser une somme importante sur un compte qui n’est pas fait pour ça.

Des fonctionnalités pour mieux gérer son argent

Pour piloter ce niveau de trésorerie au quotidien, les outils de gestion font une vraie différence. C’est là que l’écosystème proposé par BoursoBank peut être utile. La banque met en avant un compte courant sans frais de tenue de compte , une gestion 100 % en ligne, des virements classiques et instantanés gratuits, ainsi qu’un suivi en temps réel des opérations. Les alertes personnalisées, la catégorisation automatique des dépenses et les fonctionnalités de pilotage budgétaire via Wicount permettent d’identifier plus facilement le seuil à conserver sur son compte. L’idée n’est pas seulement de dépenser moins, mais de savoir à tout moment ce que l’on peut laisser, transférer ou conserver. Pour ceux qui souhaitent en faire leur banque principale, la mobilité bancaire EasyMove simplifie aussi le transfert des opérations récurrentes, ce qui aide à repartir sur une organisation plus propre.

Une fois ce niveau défini, le plus efficace consiste souvent à automatiser le reste. Dès réception du salaire, les charges fixes peuvent être absorbées, le montant jugé nécessaire laissé sur le compte courant, puis l’excédent orienté vers un livret ou une solution d’épargne plus adaptée. BoursoBank propose justement, en complément de son compte bancaire, une large gamme de produits et services, allant de l’épargne aux investissements, ce qui facilite cette organisation en un seul environnement. Bien gérer son compte courant ne consiste pas à y accumuler le plus possible, mais à lui redonner sa vraie fonction. C’est un outil de circulation, pas un coffre-fort. En gardant une réserve cohérente, souvent proche d’un mois de dépenses, on protège son budget sans laisser son argent stagner inutilement.