Bioéthanol et GPL : comment profiter de ces carburants deux à trois fois moins cher que l'essence et le gazole ?

Passer au bioéthanol ou au GPL est de plus en plus tentant pour les automobilistes français. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Confrontés à la flambée des prix des carburants, les automobilistes se tournent vers des alternatives. C'est notamment le cas du bioéthanol (E85) dont le prix avoisine actuellement 0,90 euro contre 2,39 euros pour le gazole, souligne RMC Conso .

Commercialisé depuis 2007, ce carburant n’augmente pas dans les mêmes proportions que les carburants traditionnels, notamment grâce à sa composition : betterave, blé et maïs, et une part minoritaire d’essence. Il est donc moins dépendant du cours du pétrole. Sa fiscalité est également plus avantageuse : environ 12 centimes de taxe par litre, contre 67 centimes pour l’essence.

Un investissement rapidement rentabilisé

Passer à l’E85 nécessite toutefois un investissement. L'automobiliste doit faire installer dans un garage un boîtier permettant de rendre compatible son véhicule essence. Coût de l'intervention : entre 700 et 1 000 euros. Le dispositif ne concerne en outre que les voitures essence mises en circulation à partir de 2000. Et il faut également compter une surconsommation estimée à environ 25 %. Selon les calculs de nos confrères, l’investissement serait rentabilisé en 14 mois pour un automobiliste moyen.

Autre solution : opter pour un véhicule roulant au GPL (gaz de pétrole liquéfié). Ce carburant, composé principalement de butane et de propane coûte en moyenne 1,052 euro le litre. Ce type de voitures fonctionnent avec deux carburants : elles démarrent à l’essence puis passent au GPL lorsque le moteur dépasse 40 °C. Il est également possible de convertir une voiture essence au GPL pour 1 500 à 3 500 euros, un investissement qui peut être rentabilisé en deux à trois ans.

Une autonomie particulièrement intéressante

Autre avantage : avec leurs deux réservoirs, les véhicules GPL affichent une autonomie plus importante. Ils sont également moins polluants et peuvent bénéficier d’une vignette Crit’Air 1, leur permettant de circuler dans les zones à faibles émissions.

Quelques inconvénients subsistent toutefois. Le GPL reste moins facile à trouver dans les stations-service. Son entretien coûte également plus cher qu’un véhicule classique.