information fournie par Boursorama avec LabSense • 10/09/2026 à 08:30

Billet de Loto gagnant retrouvé après la date limite : avez-vous un recours ? / iStock.com - Daniel Tamas Mehes

Un délai précis…

La Française des Jeux fixe des délais stricts pour récupérer un gain : 60 jours pour le Loto, l’EuroMillions et le Keno, 30 jours pour les jeux de grattage. Une fois ce délai dépassé, le gain est officiellement perdu. En clair : un seul jour de retard suffit à faire tomber le couperet. La FDJ n’a aucune obligation de verser un gain hors délai, même si le ticket est intact et que la bonne foi du joueur ne fait aucun doute. Ce cadre rigide ne signifie pourtant pas que tout est irrémédiablement perdu.

... Mais pas toujours inscrit dans le marbre

La FDJ dispose d’un service clients susceptible d’examiner les situations particulières. Si le retard est très faible - de 24 à 48 heures - et que le joueur peut expliquer précisément les circonstances du dépassement, une dérogation commerciale pourrait être envisagée. Ce geste resterait rare et dépendrait de plusieurs éléments : la bonne foi du joueur, l’état du ticket et le montant du gain, la tolérance étant plus probable lorsque la somme en jeu est modeste. Une fois de plus, ce ne serait en aucun cas un droit mais une faveur exceptionnelle, accordée au cas par cas. Il s'agirait de situations individuelles relatées par la presse, pas d'une politique officielle de la FDJ.

Comment maximiser ses chances ?

Mieux vaut agir vite : contacter immédiatement le service clients de la FDJ, joignable au 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé), ou via le formulaire en ligne disponible sur fdj.fr. Fournir des photos du ticket, préciser la date du tirage, le point de vente et expliquer clairement les circonstances du retard peut aider à étayer la demande. Conserver le ticket intact est essentiel : aucune altération ne doit empêcher sa vérification. Et même si la loi reste inflexible, une démarche rapide, complète et courtoise pourrait parfois infléchir l’issue, lorsque le dépassement est minime et la bonne foi évidente.

Le gain est définitivement perdu, que devient l’argent ?

Si la FDJ refuse la demande, le gain est considéré comme nul et définitivement perdu. Depuis la loi Pacte de 2019, les gains intermédiaires non réclamés sont reversés à l'État (Trésor public). Les jackpots de rang 1 restent gérés par la FDJ pour de futures opérations promotionnelles. Ces cas de gains non réclamés restent rares, mais ils existent.