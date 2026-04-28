information fournie par Boursorama avec LabSense • 28/04/2026 à 08:30

À partir de 60 ans, quelles aides financières et services pour les seniors ? / iStock.com - Ridofranz

APA, ASPA, ASI : derrière les acronymes, de vrais coups de pouce

L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est l’aide phare pour les personnes en perte d’autonomie. Elle finance un plan d’aide personnalisé à domicile (aide-ménagère, matériel médical, aménagement du logement...) ou contribue au tarif dépendance en établissement. Elle s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, résidant en France, classées en GIR 1 à 4 selon la grille AGGIR, l’outil officiel utilisé en France pour évaluer le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Pour les seniors aux revenus modestes, l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) garantit un minimum de ressources. Elle est accessible à partir de 65 ans (ou avant dans certains cas) et complète les revenus jusqu’à un plafond défini selon la situation familiale. L’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) peut également être versée aux personnes invalides n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la retraite.

Les aides complémentaires souvent méconnues

Une palette de dispositifs complémentaires sont aussi accessibles aux séniors... Le minimum contributif, par exemple, permet d’augmenter une petite retraite issue du régime général. Diverses aides fiscales (crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, réduction pour hébergement en EHPAD…) allègent par ailleurs les dépenses du quotidien. À cela s’ajoutent les dispositifs départementaux, qui peuvent financer une aide-ménagère, un accueil temporaire ou une aide sociale à l’hébergement selon les ressources. Le portail officiel Service-Public.fr centralise l’ensemble de ces aides et détaille leurs conditions d’accès, facilitant les démarches des seniors et de leurs proches.

Les prestations visant à maintenir l’autonomie

Le maintien à domicile est une priorité pour beaucoup de seniors. Le portail national Pour-les-personnes-âgées.gouv.fr détaille les solutions disponibles : aide-ménagère, portage de repas, téléassistance, soins infirmiers à domicile, adaptation du logement ou encore accompagnement des proches aidants. Certaines de ces prestations peuvent être financées en partie par l’APA et complétées par d’autres organismes - notamment les caisses de retraite - et diverses aides locales mises en place par les communes ou les départements.

Les solutions d’hébergement et logement en cas de petite retraite

Lorsque rester chez soi devient difficile, plusieurs solutions existent : résidences autonomie, EHPAD, unités de soins longue durée…. Pour les seniors aux revenus très faibles, des aides spécifiques permettent de compléter les ressources, d’adapter le logement ou de financer une partie des frais d’hébergement. Le site Aide-Sociale.fr recense notamment les dispositifs destinés aux petites retraites, dont les aides départementales, les aides au logement ou encore les solutions de prise en charge partielle des frais liés à la perte d’autonomie.