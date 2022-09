Un karaoké géant au cinéma pour chanter sur vos comédies musicales préférées

Si vous aimez les comédies musicales, vous allez adorer l’Ecran Pop crédit photo : Getty images

Vous aimez les comédies musicales ? Vous avez envie de pousser la chansonnette à chaque fois que vous en voyez une ? Vous allez adorer les soirées de l’Écran Pop au Grand Rex ! West Side Story, Bohemian Rhapsody, Grease, Dirty Dancing, Mamma Mia : venez redécouvrir les plus grands succès musicaux du cinéma en version karaoké-XXL dans une ambiance joyeuse et bon enfant.

Redécouvrez vos films musicaux cultes sur grand écran

L’Écran Pop est le premier cinéma-karaoké de France . Le projet a vu le jour en 2017 grâce à Natacha Campana. Une jeune femme passionnée par la pop culture, le cinéma et l’univers des comédies musicales. Elle s’est inspirée du «sing along», une tradition venue d’outre-Manche consistant à chanter et danser au cinéma . Les films sont projetés en version karaoké: les paroles de vos chansons cultes défilent sur l’écran pour vous permettre de joindre votre voix à celle des interprètes.

Bien plus qu’une séance de cinéma

Venez vivre une expérience festive et participative au Grand Rex. Chaque projection s’accompagne de nombreuses animations pour vous plonger dans l’ambiance du film, et vous faire vivre une soirée joyeuse et déjantée. Enfilez votre plus belle tenue 50’s, et glissez-vous dans la peau de Danny, Sandy ou Rizzo le temps d’une soirée. À moins que vous ne soyez plutôt «Dancing Queen» et combinaison à sequins? Qui sait, peut-être remporterez-vous le prix du plus beau costume?

À son arrivée, chaque spectateur reçoit une pochette-surprise contenant les indispensables pour passer une soirée de folie: ballons, paillettes, confettis, bulles de savon, bonbons… Ambiance garantie! Des comédiens présents avant le début de la projection enchaînent quizz et blind test pour vous faire gagner plein de cadeaux. L’occasion de vous chauffer la voix avant que les lumières ne s’éteignent!

L’Écran Pop va plus loin

Outre le Grand Rex à Paris, le cinéma-karaoké XXL se décline également à Lyon , Marseille ou Caen, dans les salles du réseau Pathé. Fort du succès rencontré par le projet, l’Écran Pop propose désormais les Dance Party au théâtre Mogador, temple de la comédie musicale à Paris. Encadré par un danseur professionnel, venez apprendre les chorégraphies de vos comédies musicales préférées dans une ambiance 100% décomplexée.

Informations et réservations: www.lecranpop.com

Billet cinéma-karaoké: 23-24 euros.

Rex Studios: pénétrez dans les coulisses du 7e art À partir de 11 euros - Tarif réduit 9 euros. Rendez-vous au Grand Rex pour une expérience inédite. Grâce à une visite audio-guidée interactive, plongez dans le monde captivant du cinéma. Cabine de projection, plateau de tournage, studio de doublage, mais aussi salle des effets spéciaux… la création d’un film n’aura plus de secret pour vous. Découvrez les coulisses du mythique cinéma parisien, qui a conservé son décor d’origine datant de 1932.

