Top 5 des festivals 2022 à ne pas manquer

Après deux ans presque blancs à cause de la crise sanitaire, les festivals de musique retrouvent les pelouses, les arènes et les stades pour le pur bonheur des français, petits comme grands. Du HellFest au Rose Festival, en passant par We Love Green et les Francofolies, sans oublier le festival de Nîmes, 2022 signe le grand retour des festivals de part et d'autre de l'Hexagone. Alors ! Préparez-vous pour du lourd cette année. Sans plus tarder, voici notre top 5 des festivals 2022 à ne pas manquer.

We Love Green au Bois de Vincennes à Paris

Festival de musique engagé, We Love Green est animé par une volonté de changement en s'attaquant aux problématiques environnementales et sociales pour éveiller les consciences. Depuis 2011, il joue ainsi un rôle éducatif auprès de dizaines de milliers de festivaliers, de professionnels et d'artistes dont il s'entoure. C'est au Bois de Vincennes les 2, 4 et 5 juin que de grands artistes internationaux et de nombreuses étoiles montantes du monde vont se produire pour soutenir la cause.

Pour cette édition 2022 signant le retour en grande pompe du festival après deux annulations suite au Covid-19, le groupe Gorillaz dirigé par Damon Albarn y donnera son unique concert dans la ville Lumière avec en prime des featurings exceptionnels pour l'ouverture du festival. Ce sera aussi un grand moment pour le groupe qui fête ses 20 ans de scène. Alors ! Rendez-vous au Bois de Vincennes pour 3 jours exceptionnels avec Angèle, Juliette Armanet, Grimes, Massive Attack, PNL, Phoenix, Laylow ou encore SCH, Disclosure et Lous and The Yakuza, entre autres.

HellFest, Extended 15th anniversary à Clisson

Aux abonnés absents en 2020 et en 2021 suite à la crise sanitaire, le HellFest fait un retour triomphal pour cette année qui est un peu spéciale dans la mesure où le festival des musiques extrêmes fête ses 15 ans. Pour cette édition, les organisateurs ont prévu 7 jours de concerts à en couper le souffle avec un casting prestigieux pour le bonheur de tous les métalleux. Plus de 350 groupes se produiront ainsi à Clisson en Loire-Atlantique près de Nantes.

Après avoir accueilli des artistes internationaux de renom, comme ZZ Top, Mass Hysteria, Def Leppard, Dream Theater, Slash ou encore Gojira, Dropkick Murphys et Kiss en 2019, le HellFest rouvre ses portes pour des concerts de folie du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin sur 6 scènes différentes pour le grand plaisir des festivaliers – toutes les places ont été vendues pour cette session. Au programme : Deftones, Frog Leap, Soen, Laura Cox, Cro-Mags, Splashot, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Offspring, ASG, Abrahma, Dog Eat Dog, Volbeat ou encore Youth of Today, Abbath, Witchcraft et bien d'autres encore.

Pour la deuxième session qui se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 juin, les 6 scènes Mainstage 1, Mainstage 2, Warzone, Valley, Altar et Temple accueilleront d'autres groupes et artistes de renom ainsi que des étoiles montantes du rock, du hard rock ou encore du punk, de Scorpions à Nightwish, en passant par Alice Cooper, Dragged Under, Helloween, Therion, Crown, Zal & Ardor, Tyler Bryant & The Shakedown, UFO, Rise Against, Hangman's Choir, Insomnium, Neige Morte, Deeds Of Flesh, Dropdead… La liste est longue.

Les Francofolies de la Rochelle

Les amateurs de variétés françaises ne manqueront pas cette édition complète des Francofolies de la Rochelle. Eh oui ! L'édition de 2021 n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes à cause de nombreuses restrictions relatives à la crise sanitaire du Covid-19. Pour cette 37e édition, le festival tant attendu proposera 5 jours de shows exceptionnels et 5 nuits de musiques endiablées à partir du mercredi 13 au dimanche 17 juillet à la Rochelle, entre le village Francocéan, la mythique Grande Scène Jean-Louis Foulquier, et d'autres salles plus intimistes.

Pour cette édition 2022, on retrouvera alors « une programmation populaire et audacieuse avec ses têtes d'affiche incontournables et ses jeunes espoirs ». Calogero, Sofiane, Angèle, Clara Luciani, Orelsan, Julien Doré ou encore Mika, ce festival consacré à la musique francophone accueillera par ailleurs un village culturel avec de nombreuses rencontres avec des intervenants de divers secteurs. Alors ! Rendez-vous à la Rochelle du 13 au 17 juillet 2022 pour 5 jours exceptionnels sous le signe de la variété française.

Le Festival de Nîmes

Maintenu en 2021, le Festival de Nîmes retrouve les arènes pour une nouvelle édition sous le signe de la musicomanie sans l'attrait morbide de la définition du mot bien entendu. Pour cet été, les organisateurs ont prévu 8 jours de festivités avec des artistes de renommée internationale et des jeunes talents de la musique française pour des shows d'exception qui plairont aussi bien aux grands comme aux petits. Depuis le début, ce festival a su accueillir d'incroyables chanteurs et groupes internationaux comme francophones, à l'instar de Placebo, David Bowie, Depeche Mode, Metallica, Noir Désir ou encore Ben Harper, The Cure, PJ Harvey et Compay Segundo.

Classées monuments historiques et inscrites au patrimoine de l'UNESCO, les Arènes de Nîmes accueillent chaque été un festival haut en couleur pour le plus grand plaisir des Nîmois, mais également des autres hexagonaux ainsi que d'autres mélomanes venus des quatre coins du globe pour profiter de 8 jours de musique. Pour son ouverture, le Festival de Nîmes l'a confié à Gorillaz qui fête son 20e anniversaire en 2022. On retrouvera pour cette édition 2022 Jacques et Thomas Dutronc, Kiss, Florent Pagny, Stéphane, Deep Purple, Foo Fighters, Angèle, Booba, M, Sting, Nightwish, Ben Harper & The Innocent Criminals, SUM 41, Deep Purple, Julien Doré, Black Eyed Peas ainsi que Sexion d'Assaut, Ninho et bien d'autres artistes. Bookez votre agenda pour 8 jours, du 17 juin au 24 juillet 2022.

Le Rose Festival de Bigflo & Oli

Pour notre top 5 des festivals 2022 à ne pas manquer, on a mis un petit nouveau. Il s'agit du Rose Festival lancé par les rappeurs toulousains Bigflo & Oli. Bien qu'en pause côté scène, les deux frères ne se sont pas tournés les pouces et pendant 3 ans, ils ont préparé ce festival en collaboration avec Bleu Citron pour offrir aux amateurs de musique une nouvelle scène. Le festival se déroulera au Domaine d'Ariane à Mondonville, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse.

Pour leur premier festival en tant qu'organisateurs, Bigflo & Oli mettent à l'affiche de grands noms de la musique ainsi que des étoiles montantes. On y retrouvera ainsi le célèbre groupe marseillais, pionnier du rap français, IAM, le duo électro Polo & Pan, le parrain de la techno berlinoise alias Paul Kalkbrenner, ainsi que le belge Damso ou encore Ziak et Chilla. On s'attend évidemment à ce que les deux frangins y participent également. Rendez-vous le premier weekend de septembre, le vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022 pour la première édition du Rose Festival annonçant deux jours de concerts très festifs à la toulousaine.

