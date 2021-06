Top 10 des célébrités véganes

Qui sont ces célébrités qui ont adopté ce mode de vie et d'alimentation? crédit photo : Shutterstock

Le véganisme exclut toute consommation ou utilisation de produits d'origine animale. À un régime alimentaire végétalien s'ajoute le refus de produits issus des animaux, de leur exploitation, ou testé sur eux. Les raisons à ce mode de vie sont multiples : santé, convictions écologiques, bien-être animal. Qui sont ces célébrités qui ont adopté ce mode de vie et d'alimentation ?

Les militants engagés

Joaquin Phoenix

Ardent militant de la cause animale, Joaquin Phoenix est végan depuis tout petit. Il multiplie les prises de position contre l'exploitation animale, notamment aux côtés de l'association PETA.

Pamela Anderson

L'actrice américaine a notamment réclamé la fermeture du Marineland d'Antibes, et elle s'est même rendue à l'Assemblée nationale pour soutenir une proposition de loi visant à interdire le gavage des oies et des canards.

Natalie Portman

Végétarienne depuis l'enfance, Natalie Portman est devenue végane à l'âge adulte après avoir lu l'ouvrage de Jonathan Safran Foer, Faut-il manger les animaux? Elle a par la suite réalisé un documentaire, Manger les animaux.

Stella McCartney

Pionnière dans le monde de la mode, la célèbre créatrice a banni cuir, fourrure, peaux et plumes de ses collections. Sans cesse à la recherche de matériaux innovants, elle a été la première à créer un sac en cuir de champignon.

Leonardo DiCaprio

S'il n'a jamais déclaré publiquement être vegan, Leonardo DiCaprio a produit un documentaire dénonçant l'impact de l'élevage intensif, Cowspiracy. Il investit également dans plusieurs entreprises produisant des aliments végans.

Les sportifs

L'une des principales critiques adressées au véganisme concerne les carences qu'il est susceptible d'entraîner. Des sportifs de haut niveau adoptent pourtant ce mode d'alimentation sans que leurs résultats en pâtissent.

Lewis Hamilton

Le septuple champion de Formule 1 vante les bienfaits d'une alimentation 100% végétale sur la santé.

Venus et Serena Williams

Atteinte d'une maladie auto-immune, Venus Williams est devenue végane il y a une dizaine d'années. Sa sœur lui a emboîté le pas, et elle a même lancé sa propre ligne de vêtements végane en 2018.

Carl Lewis

Véritable légende de l'athlétisme, Carl Lewis est devenu végétalien au début des années 1990. Il a affirmé à plusieurs reprises que ce régime alimentaire avait été le principal atout de sa carrière.

Patrick Baboumian

Ce nom ne vous dit rien? Et pourtant... Quatre fois vainqueur du titre «d'homme le plus fort du monde», ce bodybuildeur est également détenteur du record mondial du plus lourd poids porté sur distance.

